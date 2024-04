Nagy kedvenc a rögös túró Békésben is. Vági Bálint kiemelte, vásárlói leginkább túrós haluskához és túrós csuszához használják fel, de az édességek közül a palacsintában vagy a túrós lepényben is közkedvelt.

Vági Bálint a békéscsabai vásárcsarnokban értékesíti rögös túróját. Fotó: Bencsik Ádám

Bartolák Mária, a békéscsabai Frankó tanya – Haluskaház tulajdonosa hangsúlyozta, a hozzájuk ellátogatók alapétele a túrós haluska, megpirítva. Fontos kiemelni, hogy a gyermekek is mennyire kedvelik. Mivel a rögös túró ára az infláció elszabadulása miatt korábban az egekbe emelkedett, saját maguk állították elő az alapanyag jórészét, mert sokkal jobban jöttek ki így. Mivel a tej ára csökkent, illetve kevésbé emelkedett, a túró ára is stabilizálódott.

Minden második kiló tehéntúrót rögös túróként értékesítettek

Éppen a korábban nagyon megemelkedett ára miatt kevesebbet vettek a rögös túróból, visszaesett a fogyasztása. A marketingkampány eredményességének és a túrófogyasztási szokások változásának megismerésére a Tej Terméktanács egy cég segítségével 2022 őszét követően 2023 decemberében újra felmérte a piacot.

– A kutatás azért is rendkívül érdekes, mert tudjuk, hogy az elmúlt két évben a tejágazatot kívülről ért gazdasági hatások miatt a túrófogyasztás sokat szenvedett – hangsúlyozták a terméktanácsnál. – A túró az első olyan tejtermékek között van, amik inflációs környezetben könnyen kimaradnak a vásárlói kosárból. Ha húsvétkor vagy karácsonykor kevesebb túrós sütemény készül az otthonokban, az hamar meglátszik a statisztikákban.

2019-ben a rögös túrót, mint hagyományos, különleges élelmiszert elismerte és felvette nyilvántartásába az Európai Unió. A Tej Terméktanács a rögös túró ismertségének elősegítésére 2022 januárjában kétéves marketing kampányt indított. A statisztikák azt mutatják, hogy minden második kilogramm tehéntúrót az EU által is elismert rögös túróként értékesítettek.

Tizenhat százalék fogyasztásnövelést tervez

Megállapítható, hogy a túróvásárlást az elmúlt évben is elsősorban az ár és az akciók mozgatták. Jellemzően ott, és akkor vásárolnak túrót a fogyasztók, ahol, és amikor akciós. A márkahűség csak minimális mértékben jellemző, miközben jól érzékelhető a sajátmárkás termékek iránti nyitottság.

A kutatási eredmények ugyan biztató jövőt mutatnak, de az elmúlt egy év fogyasztási tendenciái még a csökkenésről szólnak. A túrófogyasztók között még sokkal többen (36 százalék) voltak azok, akik úgy nyilatkoztak, hogy csökkent a fogyasztásuk az elmúlt egy év során, mint akiknek (15 százalék) nőtt. Ezt elsősorban a túró drágulásával indokolták a vásárlók.

Ugyanakkor pozitív tendencia, hogy míg 2022-ben még minden második túróvásárló fogyasztáscsökkentésről számolt be, tavaly ezt már csak minden harmadik tette. A jövőt pedig még derűlátóbban látják: korábban még minden harmadik vásárló úgy vélte, hogy csökken a fogyasztása a jövőben (és ezt a számok vissza is igazolták), most viszont már csak 12 százalék jelzett fogyasztáscsökkentést, miközben 16 százalék fogyasztásnövelést tervez. Ez pedig annak is köszönhető, hogy figyelve az árakra, érzékelték a túró árának normalizálódását is.

A fogyasztók szóhasználatában a rögös túró a túró

A Tej Terméktanácsnál kiemelték, a kampány kedvezően hatott a vásárlói tudatosságra, a rögös túróval kapcsolatos ismeretekre, és a kommunikáció üzenete is jobban elérte a fogyasztókat. A rögös túró elnevezés még inkább tudatosult, ismertsége jelentősen emelkedett, és sokkal többekben ébresztett pozitív gondolatokat. Magasra pozícionált termék a kategóriában, a fogyasztók szóhasználatában a rögös túró a túró. Javultak a fogyasztói ismeretek abban a tekintetben, hogy miből készül, hol gyártják és hol kapható.

Leginkább a termék magyarságának érzete erősödött. Míg a 2022. évi beszélgetések során a nosztalgia és a gyermekkor volt az uralkodó érzet a rögös túróval kapcsolatban, addig tavaly a „nagyon magyar”, „csak a miénk” érzéseket hívta elő leginkább. A számok is azt igazolták vissza, hogy a vásárlók úgy vélik, a rögös túró hungarikum, csak Magyarországon kapható, és csak hazánkban gyártják. Így az az információ, hogy gyakorlatilag csak a Kárpát-medencében készül, sokaknak újdonságként szolgált. A magyar rögös túrót sokan szuperélelmiszerként is emlegetik, köszönhetően a sokoldalú felhasználhatóságának és kedvező élettani hatásainak.

Bizalmat kelt a vásárlókban a magyar tejtermék

A kutatás fontos témája volt a különböző minőségrendszerek valamint a Tej Terméktanács védjegye, a Tejszív-logó ismertségének vizsgálata is. Ezzel a logóval a vásárlók többsége már találkozott, és kedvező jelentéstartalommal ruházták fel: magyar tejterméket jelez számukra, ezáltal bizalmat kelt bennük. Természetesen nem csak a magyar eredet alapján hozzák meg a döntést, hogy melyik tejtermék kerül a kosarukba, de minden megkülönböztető címke, logó és felirat közül annak értékelték a legmagasabbra a vásárlási döntés befolyásoló hatását, ha az jelenik meg egy terméken, hogy magyar.

A Tej Terméktanácsnál közölték, bár tény, hogy a túróvásárlást nem kizárólag a minőségrendszerek mozgatják, – mert hátraszorulnak a fontossági listán olyan tényezők mögött, mint az ár, méret, kiszerelés, állag –, mégsem elhanyagolható a szerepük. A logók konkrét bemutatása után ugyanis a válaszadók negyede-ötöde azt nyilatkozta, hogy kellőképpen befolyásolja őket a vásárlásban, és szerepük erősödött is.