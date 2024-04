Dr. Kürti Sándor elmondta, a KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt. egy nemzetközi szinten meghatározó cég, amely adatmentéssel, információbiztonsággal foglalkozik. Elődjét, a Kürt Computer Kft.-t ő és testvére, Kürti János alapította 1989-ben. Kezdetben még adattárolók javításával foglalkoztak, az ezredfordulótól kiterjesztették a működésüket az információbiztonság területére, ma már az egyik fő profiljuk az informatikai tanácsadás. A vállalkozás hamar az európai élvonalba került, sőt világszerte elismertté vált. Szakemberei a 2001. szeptember 11-ei terrortámadásokat, a 2004. decemberi, távol-keleti cunamit, a 2005. augusztusi New Orleans-i hurrikánt, illetve a 2010-es magyarországi árvizet követően is kamatoztatták adatmentési tudásukat, kapacitásukat. Most Ukrajnának nyújtanak segítséget.

Dr. Kürti Sándor hisz az innovatív emberekben – erről is beszélt békéscsabai előadásán. A szerző felvétele

Jól érzi magát a bőrében

– Nem egy obeliszket láttok magatok előtt, hanem egy hetvenes éveiben járó hús-vér fazont, aki jól érzi magát a bőrében. Szeretném, ha az informatikából, ami engem megfertőzött, rátok is ragadjon valami – mondta Dr. Kürti Sándor a diákoknak, akiket egyúttal arra kért, sorolják fel az informatikával kapcsolatban elsőként beugró gondolataikat. Az interaktív előadáson szó esett hardverekről, szoftverekről, digitalizációról, weblapokról, programozásról, a Lenz-féle fizikai törvényről, a régi és a mai adattárolók működéséről, a mesterséges intelligenciáról, az adatbáziskezelésről és az adatbiztonságról is. Megvitatták ezek értékét, jelentőségét, fontossági sorrendjét; utóbbiról megoszlottak a vélemények. Dr. Kürti Sándor hangsúlyozta, a mostani tinédzserek életében „a rendszer” minden része virágozni fog, az autóbuszok programozás szerint maguktól fognak közlekedni.

Fontos a tudás, adatmentésnél a gyorsaság

– Csak rajtatok múlik, egészséges környezetben éltek-e majd, jól gazdálkodtok-e az időtökkel, energiátokkal – fejtegette, miközben példákon keresztül mutatta be, mennyire fontos az életben a tudás, adatmentésnél pedig a gyorsaság. Életútjával szemléltette, hogy akár Békéscsabáról, vagy egy Budapest közeli kistelepülésről is sokra lehet vinni, mélyen bele lehet merülni egy-egy témába. Leszögezte, a legfontosabb a jó csapat, a munkatársak közti feltétlen összetartás, együttműködés és bizalom.

– Egyedül képtelenek vagyunk „megváltani a világot”, legalább egy busznyi csapatot kell összehozni, de nagyon meg kell nézni, kit veszünk be – válaszolt egy lány kérdésére a szakember, aki egyik legnagyobb eredményének a Kürt Alapítványi Gimnázium létrehozását tartja, boldogságának pedig elsősorban fiúgyermekeit. Hallgatóságának körbeadott egy régi adattárolót, néhány külföldi lapot, melyekben róla, s fivéréről jelentek meg cikkek, végül egy képet, amin Bush elnökkel fog kezet 2001-ben. Elmesélte, hogy sok időt töltött Moszkvában, több nyelven beszél, de azt is leszögezte, soha nem költözött el Magyarországról. Gyermekeit ugyan külföldön taníttatta, de ők is hazatértek.

Imádja az innovatív embereket

– Ha ma lennék fiatal, azon gondolkodnék, mi jót lehet kihozni az akkumulátorokból. Az innovatív emberek szerintem imádnivalók, mert felpörgetik a gazdaságot és növelik az állam adóbevételét – zárta gondolatait.