Mint az MTI írta, hosszú távú szerződések keretében a vevők tíz éven keresztül fix áron vásárolnak elektromos áramot a Nap Nyrt-től, amely ezt a naperőműveiben állítja elő. Földvári Gábor beszámolt arról, hogy a legutóbb a decemberben megvásárolt 5 megawatt kapacitású lajosmizsei energiaparkjuk teljes kapacitását értékesítették már egy nemzetközi ingatlantársaságnak, miközben a park még csak próbaüzemben működik, és néhány héten belül kapja meg a működési engedélyét. A velük kötött PPA szerződés évi 8 megawatt kapacitásról szól – mondta, hozzátéve, az első ilyen szerződésüket a Linamar Zrt.-vel kötötték 2023-ban. Földvári Gábor az idei akvizíciós tervekről elmondta, hogy egy vagy két napelempark megvásárlását tervezik 15-20 megawatt összkapacitással.

A NAP Nyrt. leányvállalatai által tulajdonolt és működtetett naperőművek tavaly összesen 59 245,6 megawattóra áramot termeltek, amely az idén várhatóan 15 százalékkal, 68 264 megawattórára emelkedik. Fotó: Illusztráció: MW-archív

Korábbi közlésük szerint a társaság 71, összesen 37,7 megawatt teljesítményű naperőművel termel zöld energiát Söjtörön (Zala vármegye), Mohácson és Lánycsókon (Baranya vármegye), Tiszafüreden (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye), Ócsán (Pest vármegye), Alsónémediben (Pest vármegye), valamint Medgyesegyházán.

– A NAP Nyrt. leányvállalatai által tulajdonolt és működtetett naperőművek tavaly összesen 59 245,6 megawattóra áramot termeltek, amely az idén várhatóan 15 százalékkal, 68 264 megawattórára emelkedik – részletezte Földvári Gábor, aki kitért arra is, hogy célszerű lenne a nagy napelemparkoknak engedélyezni szélerőművek működtetését is, mert a két termelés kiegészíthetné egymást. Így nem terhelnék a villamoshálózatot újabb csatlakozási pontokkal, és meg lehetne oldani, hogy egy időben csak a napelemek vagy a szélkerekek termeljenek energiát.

– Éves szinten országosan 2000-2500 óra szélenergia használható áramtermelésre, ez jelentősen meghaladja a napsütéses órák számát. A "közös metszet", amikor egyszerre lehet naperőművekkel is és szélerőművekkel is áramot termelni 7-10 százalék körül van – fogalmazott.