A feleakkora rezsi és az alacsony ingatlanárak miatt egyre nagyobb számban átköltöznek románok Magyarországra – írja a Világgazdaság. A Temesvár- és Arad-környékieknek a megélhetési költségek mellett vonzó a határ közelsége is, így nem véletlen, hogy van olyan magyar település, ahol egyre gyakrabban hallani román szót.

Átköltöznek, mert itt olcsóbbak az ingatlanok és kevesebbe kerül a rezsi. Illusztráció / Shutterstock

„Battonyán lakom és nagyon boldog vagyok. Kisebb a rezsi mint Aradon, tiszta és csendes, kedves emberek a helyiek” – ez a hozzászólás kapta a legtöbb lájkot abban a videóban, amelyet egy román férfi töltött fel a napokban a Temesvár Európa Kulturális Fővárosa elnevezésű Facebook-oldalra. Az illető, aki épp Battonya főutcáján halad végig autójával, a videóhoz azt írta, hogy „a magyar kisváros, ahol a házak felét románok veszik meg”.

A Világgazdaság felidézte a Digi24 idén év elején készített riportját is, melyben azzal foglalkoztak, hogy a határ menti magyar városokban lévő házakra közvetlenül Románia 2007-es uniós csatlakozása után csaptak le először. Akkoriban a román határtól mindössze hat kilométerre fekvő Battonyán 2500 euróért lehetett házakat találni. Időközben ugyan emelkedtek az árak, ezzel együtt az aradiak érdeklődése is egyre nagyobb, hogy befektessenek ezekbe az olcsó házakba. Például most is lehet találni 10 ezer euró (4 millió forint) körüli áron házakat.

Átköltöznek: legalább 300 házat vettek meg tavaly

A határ menti magyar városokban legalább 300 házat adtak el tavaly az ország nyugati részéből érkező románoknak. A legtöbben továbbra is Romániában dolgoznak, és hétvégén vagy szabadságon jönnek a magyarországi ingatlanokhoz. Mások teljesen átköltöztek. Egy ingatlanközvetítő szerint a legtöbb vásárló elmondja, hogy döntésében az ingatlanár mellett a megélhetési költségek is szerepet játszottak, ugyanis feleakkora a rezsi, mint Romániában.

A Világgazdaság összeállítása szerint a legutolsó, 2022-es népszámlálási adatok azt mutatják, hogy Magyarországon körülbelül 36 ezres román közösség él. Legtöbbjük a román határhoz közeli településeken. Az aradi Varsánddal szomszédos Gyulán például körülbelül 2000 román, az 5000 fős Battonyán pedig körülbelül 1000 román él, háromszor többen, mint 2007-ben.