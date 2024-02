Komoróczki Aliz elmondta, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. kapta a feladatot, hogy megszervezze Gyula és Békés vármegye megjelenését, arculatát, programjait és kommunikációs stratégiáját a rendezvényre. Kiemelte, tavaly 399 ezer 163 szállóvendég érkezett Békés vármegyébe, akik összesen 1 millió 123 ezer 955 éjszakát töltöttek el vármegyénk szálláshelyein. A vendégforgalom több mint fele Gyulán realizálódik, ezért lett hívókifejezés „a történelmi fürdőváros”.

A szakember kifejtette, Gyula mellett a turisztikai vonzerővel, mérhető vendégforgalommal rendelkező települések is ott lesznek a kiállításon. Így Békéscsaba mint Munkácsy városa, Szarvas, a történelmi Magyarország közepe, Békésszentandrás, Békés, Gyomaendrőd, a „Körösök ölelésében”, Orosháza-Gyopárosfürdő pedig az Alföld gyöngyeként jelenik meg az eseményen. A slow (lassú) turizmusra épülő kisebb települések és falvak értékeit az Alföld Slow Egyesületen keresztül mutatják majd be. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága a vármegyei természeti értékeket és ökoturisztikai kínálatot láttatja. Önálló attrakcióként lesz jelen a lőkösházi kastély, a Békés Vármegyei Kormányhivatal a közfoglalkoztatási értéktárral, míg a Békés Vármegyei Önkormányzat a 3D-s utazó értéktárral képviseli a vármegyét a programon. Békés vármegye megjelenésének fő támogatója a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve támogatja a megjelenést a Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság is.

– A tágabb értelemben vett Békés vármegyei térségi kínálat rejteget meglepetéseket az érdeklődők számára, amit szeretnék bemutatni az Utazás kiállításon, illetve a 160 négyzetméteres standon – emelte ki Komoróczki Aliz. A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, a díszvendégi státusz együtt jár egy nagy értékű médiacsomaggal is. A kiállítás szervezői rendszeresen kommunikálnak különböző felületeken, a közösségi médiumokban, Gyulával és Békés vármegyével promotálják a kiállítást, ami komoly marketingértékkel bír. A helyszíni megjelenés pedig lehetőséget nyújt különböző találkozók szervezésére, a szállodák, szálláshelyek közvetlenül találkozhatnak az utazási irodák képviselőivel, illetve jövő pénteken, az első közönségnapon, délelőtt 11 órakor az összes partnertelepülés bemutatkozik majd egy sajtótájékoztató keretében. Gyulát és Békés vármegyét népszerűsíti majd koncertjével a népszerű énekes, a gyulai kötődésű Hevesi Tamás.

A vármegyei kínálat bemutatása egyébként is nagyon sokrétűen alakul majd a négy nap alatt. Megjelennek majd a természeti és épített értékek, térségünk gazdag gasztronómiája, lesz például látvány-kolbászkészítés is, de a kiváló pálinkák, sajtok, bonbonok sem hiányozhatnak a palettáról. Gyakorlatilag három napon át egymást érik a Békés vármegyéről szóló programok.

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, városuk négy évszakos komplex turisztikai desztináció, ahová egész évben várják a vendégeket.

– Több olyan vonzó attrakció található Gyulán, amely biztosítja a minőségi időtöltést – folytatta a gondolatot. – A szálláshelyek és az attrakciók minősége összhangban vannak.

Újabb fejlesztések is készülnek

Dr. Görgényi Ernő az attrakciók közül a teljesség igénye nélkül kiemelte a Gyulai Várfürdőt, illetve annak fedett családi élményfürdőjét, az AquaPalotát, az Almásy-kastélyt, a várat, az aktív turizmusnak lehetőséget biztosító természeti környezetet. A helyi szállásadók idegenforgalmi adóbevallása alapján tavaly a turisták 606 ezer vendégéjszakát töltöttek Gyulán, ami meghaladta a koronavírus-járvány előtti időszak adatait, és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján is jelentősen emelkedett a vendégéjszakák száma. Ahogy mindig, idén ismét újabb fejlesztésekkel várják a látogatókat. Főszezonra ismét megnyitja kapuit a vidéki polgárságot középpontba állító, megújult Ladics ház, a Gyulai Várfürdőben tovább nő az öltözőkapacitás, fejlesztik a rekreációs szolgáltatásokat, növelik a pihenőteret, újabb látványéttermet hoznak létre és egyéb beruházások is lesznek.

Széleskörű összefogás alakult ki

Dr. Orosz Tivadar, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a sajtótájékoztatót követően elmondta, az Utazás kiállítás kapcsán a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére széleskörű összefogás alakult ki, hogy minél több látnivalót és látványosságot megmutathasson a vármegye az utazást tervezőknek.

– A kamarának ugyan nem fő profilja az idegenforgalom, de számos, ezen a területen működő Békés vármegyei vállalkozás önkéntes kamarai tagjuk van. Az önkéntességgel a vállalkozások, vállalkozók aktív szerepet tölthetnek be a vármegye gazdaságszervező tevékenységében – fogalmazott. Hozzátette: a törvényben megszabott kamarai feladatok végzésén túl a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamaránál nagy hangsúlyt kapnak a kamarai tagoknak és a regisztrált, nem tagoknak nyújtott szolgáltatások. Tanácsot adnak gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben, üzleti partnerkeresésben, adózási, számviteli, jogi, kereskedelemtechnikai, iparjog- és szellemitulajdon-védelmi ügyekben. Pályázatfigyeléssel, Széchenyi Kártya programmal támogatják a vállalkozások forráshoz jutását. Előadásokat szerveznek, bel- és külföldön egyaránt segítik tagjaink piacra jutását.

A szakképzésben 124 szakmai képzés felügyeletét látják el, minősítik a gyakorlati képzőhelyeket, közreműködnek a szakképzési munkaszerződések megkötésében, részt vesznek a mesterképzésben és a pályaorientációban. A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara gesztorságában működik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar- Román Tagozata is.