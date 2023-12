A megkérdezett, összesen 1276 férőhellyel rendelkező gyulai szállodákban szenteste napján 70 százalékos, karácsony első és második napján pedig közel 80 százalékos a telítettség – tájékoztatta hírportálunkat Komoróczki Aliz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője. Mint kiemelte, így, akik az utolsó pillanatban szeretnének foglalni, a szállodákban már kevésbé találnak szabad szobát; ezért is ajánlják a színvonalas gyulai apartmanok felkeresését.

Az elmúlt időszakkal kapcsolatos kérdésünkre kifejtette, az ünnepek előtti időszak vendégforgalma általában csendesebb.

– Az adventi készülődés ideje alatt átlagosan 40-50 százalék körüli a szállodai férőhely-kapacitások hétvégi kihasználtsága. A népszerűbb szállodák ekkor is hozzák a 70-80 százalékot. A Gyulai Mézfesztivál hétvégéjén kifejezetten jó forgalmat bonyolítottak a kereskedelmi szálláshelyek – hangsúlyozta a szakember.

Mint ismert, az idei évhez hasonlóan a jövő esztendő első hete is téli szünet lesz. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, a szálláshelyek kifejezetten örülnek a hosszú téli szünetnek.

– 2023-ban 21 százalékkal volt magasabb a januári forgalom Gyula összes szálláshelyén, az előző évihez képest – fogalmazott. – Ehhez nagymértékben hozzájárult a hosszabb téli szünet, valamint az, hogy Gyula nyitva maradt, nyitva voltak a jelentősebb attrakciók és a szálláshelyek is. A 2024 első hetével kapcsolatban a szállodák várakozásai az ideihez hasonlóak.

A Magyar Turisztikai Ügynökség közleménye alapján a karácsonyi időszak alatt is évről évre növekszik az utazókedv. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint az ünnepi hosszú hétvégét idén – tavalyhoz képest – 10 százalékkal több, közel 110 ezer turista tölti majd Magyarországon. Míg a külföldiek körében Budapest a legvonzóbb, addig a magyarok jellemzően vidéken pihennek, és a Balaton után a fürdőhelyek a legkedveltebb úti céljaik.

Az adatok alapján az országhatárokon túlról 63 ezer turista választotta hazánkat, azon belül is Budapestet, ahol közel 70 százalékuk kapcsolódna ki. A fővárosban szállást regisztrált külföldiek jelentős része Spanyolországból, Olaszországból, Németországból és az Egyesült Királyságból indul útnak, de Görögországból is szép számmal érkezett foglalás. Hazánk vidéki tájait pedig elsősorban az Ausztriából, Csehországból és Németországból érkezők fedeznék fel. A szálláshelyek közül a legkeresettebbek ilyenkor a 4 és 5 csillagos hotelek, ahová a foglalások 68%-a érkezett. A magyar vendégek idén a tavalyinál is nagyobb arányban választottak az ünnepekre felsőkategóriás szállodai tartózkodást: háromból két belföldi foglalás ezekbe a hotelekbe szól az NTAK adatai szerint.