A meglévők mellett hivatalosan is több, köztük Békés vármegyét érintő útszakasz is fizetőssé válik 2024. januárt 1-től – számolt be az autopalyamatrica.hu.

E szerint a teljesség igénye nélkül fizetős lesz az M44-es Lakitelek/Tiszakécske csomóponttól a Tiszaug/Tiszakürt csomópontig, az M44-es a Szolnok/Martfű/Kunszentmárton csomóponttól Békéscsaba-Gyula/Debrecen-Szeged csomópontig , az M4-es Abony-kelet/Szolnok nyugat csomóponttól a Törökszentmiklós-nyugat/Szajol csomópontig, az M44-es a Lakitelek/Tiszakécske csomóponttól a Szarvas/Szentes csomópontig.

Ez alapján 2024. február 1-től további két vármegyével, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyével bővül a fizetős utak listája.