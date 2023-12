Mint az a MÁV sajtóközleményében olvasható, a szokásos éves menetrendváltáshoz igazodva a MÁV-START idén is számos fejlesztést és változást vezet be a vasúti közlekedésben. A december 10-től érvényes, 2023/2024-es vasúti menetrend célja az elmúlt években elért menetrendi fejlesztések megtartása, továbbá – a lehetőségekhez mérten – a kínálat további bővítése és a menetrend szerinti közlekedés javítása. Az új menetrend immár második alkalommal – a járási egyeztetéseken felül megtartott – júliusi online társadalmi egyeztetés lakossági véleményeit és javaslatait is figyelembe veszi több vonal esetében, hogy még inkább az utasok igényeihez igazított gyakorisággal és indulási időkkel közlekedjenek a vonatok.

Békésben a változások a Békéscsaba-Kötegyán-Vésztő-Püspökladány vonalat érintik. A Vésztőről 3:13-kor induló, Püspökladányig közlekedő személyvonat korábban közlekedik, Vésztőről 3:03-kor indul, Püspökladányba 4:31-kor érkezik. A módosításra a püspökladányi, Debrecen irányú csatlakozás megőrzése miatt van szükség, ugyanis a Püspökladányból 4:48-kor induló, Nyíregyházáig közlekedő személyvonat is korábban közlekedik, Püspökladányból 4:36-kor indul.

Az alacsony utasforgalom miatt a Gyulai városerdő megállóhelyen csak két vonat áll meg, március 15-től november 3-ig: a Vésztőről 7:39-kor induló, Békéscsabáig közlekedő személyvonat 8:50-kor; a Vésztőről 9:39-kor induló, Békéscsabáig közlekedő személyvonat 10:50-kor.