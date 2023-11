Az első évben az ösztöndíjprogram 12 fiatalnak nyújt anyagi támogatást a fejlődéshez. Köztük öt kárpátaljai, két erdélyi és öt anyaországi hallgatónak, illetve fiatal gazdálkodónak. Az ösztöndíjakat jelképező támogatói okiratokat, okleveleket a minap adták át a Parlamentben.

A „Magyarok Kenyere a Jövőért” program célja támogatni, felkarolni a kárpát-medencei magyar agrárium megújítását, fenntartható fejlődését és innovativitását elősegítő tudás megszerzését. Célja továbbá a tehetséges és elkötelezett fiatal agrárdiákok támogatása, kapcsolati hálójuk bővítése, a hagyományos értékeken alapuló vidéki életforma népszerűsítése. A fenntartható gazdálkodás fontosságának bemutatása, a környezet-, illetve a klímavédelemmel kapcsolatos tudatosság megerősítése.

Kozsuch Kornél bízik abban, hogy a jövőben Békésből is többen részesei lehetnek az ösztöndíjprogramnak.

Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a MAGOSZ Békés vármegyei elnöke elmondta, a tudástádadás Békésben is jelen van, és sok diplomás fiatal tagja az Ifjú Gazdák Békés Vármegyei Gazdakörének, miként a Gazdasszonyok Békés Vármegyei Gazdakörének is. A két szervezet tagjai közül többen még most is agrártanulmányokat folytatnak.

– Az ösztöndíj-támogatás az agrárágazat generációs megújulásának is fontos eleme, ahogyan Győrffy Balázs, a NAK országos elnöke fogalmazott – hangsúlyozta Kozsuch Kornél. – Örülünk a Kárpát-medencei fiatalok ilyen módon történő támogatásának. Bízunk abban, hogy a jövőben Békés vármegyei fiatalok közül is többen részesei lehetnek az ösztöndíjprogramnak.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke az ösztöndíjprogram ünnepségén kiemelte: „nehézség mindig adódhat, de a fiataloknak a jövőre kell felkészülniük, melyhez a mi feladatunk megadni az alapokat, segíteni az indulásukat, részben anyagi terheket is átvállalva.”

Dr. Herczegh András, az AVHGA ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, az alapítvány számára megtiszteltetés, hogy részese lehet a „Magyarok Kenyere a Jövőért” kezdeményezés elindításának, és segítheti a jövő generációjának tanulmányait.

Békésben idén csaknem 50 tonna búzát ajánlottak fel

Kozsuch Kornél kitért arra, Békésben idén 260 adományozó köztük számos fiatal gazda is – 49 170 kg búzát ajánlott fel a Magyarok Kenyere programra, amelyből 31 960 kg lisztet gyártott le a Szatmári Malom Kft. szeged üzeme. Huszonnégy Békés vármegyei rászorulókat támogató szervezet számára 16 960 kg lisztet adományozott Békésben a NAK és a MAGOSZ, ez 700 kg lisztet jelent szervezetenként. A többi, 15 ezer kg lisztet a Dévai Szent Ferenc Alapítvány kapja meg.