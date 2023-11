Nem tartják befejezettnek az Erzsébet ligeti Pavilont

Megtudtuk azt is, hogy gondok akadtak a városban egy TOP-os projekttel, melyet idén november 30-ig kellene lezárni. Az Erzsébet ligeti Pavilon turisztikai fejlesztésére mintegy 544 millió forintot nyertek el, a beruházás készültségi foka pedig az önkormányzat szerint 98 százalék. Hiányzik tehát az eredményes műszaki átadás-átvétel és a használatbavételi engedély. A kivitelező kiskunmajsai Tele-Vill Trade Kft. eddig csupán a munkálatok 75 százalékáról adott számlát, és csaknem 100 millió forintot követel még. A projektnél ráadásul fellépett 56 millió forintnyi költségnövekmény is, amelyre az önkormányzat többlettámogatást kért. Mindeközben az önkormányzatnál jelentkeztek alvállalkozók is, akiket nem fizetett még ki a kivitelező. A Tele-Vill Trade Kft. azonban azt hangsúlyozza, hogy a létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, július 20-án készre jelentették a kivitelezési munkákat, a hibajavításokat is elvégezték, ezért kérik a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását, akkor tudják kiállítani a végszámlát. Az önkormányzat által küldött dokumentumokban viszont úgy fogalmaznak, hogy ennél a projektnél „nem kizárt, hogy vissza kell fizetni a támogatásból”.