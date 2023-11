Az Orlai ház részletes tudósításából kiderül, Siklósi István polgármester köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy Siófoki Attila, az alapítvány ügyvezetője személyében egy mezőberényi születésűt üdvözölhetett, és reményét fejezte ki, hogy a résztvevők hasznosítani tudják az elhangzottakat.

Siófoki Attila hangsúlyozta, a projekt lényege az ingatlanfejlesztés. Sok Békés vármegyébe jövő vállalkozás vásárolna vagy bérelne ingatlant, ezért a szűkebb pátriánkban ezeket feltérképezik, és az Arad megyei kollégákkal együtt létrehoznak egy adatbázist. Ezt egy weblapon közzéteszik az interneten, illetve ezt működteti egy ingatlanhasznosító cég. Az ügyvezető szólt arról, hogy egy tanulmány is készül a térség munkaerő-piaci helyzetéről, illetve a projekt eredményét 22 szakmai rendezvényen ismertetik, továbbá erről egy PR-film is készül. Siófoki Attila hangoztatta, alapítványuk 1994-től működik, feladata a helyi vállalkozások támogatása, alaptevékenysége a finanszírozási tanácsadás, elsősorban mikrohiteleket nyújtanak.

Siófoki Attila: a projekt lényege az ingatlanfejlesztés. Fotó: Orlai Ház

Puskel Márton, a Bilanz Lézerkozmetika ügyvezetője emlékeztetett rá, hogy vállalkozásukat egy lerobbant ingatlanban kezdték, ennek felújítására az alapítványtól kaptak 9,8 milliós hitelt- Az ügyvezető kitért arra, sokan csodálkoztak rajta, amikor Mexicóból hazajöttek. Egy lakóhely az ott élő emberektől jó, Mezőberény igen is jó hely.

Madarászné Bereczki Zsuzsanna, a Madarász Lovastanya szakmai vezetője kifejtette, 2007-ben a tanyát állatok tartására, gazdálkodásra vásárolták meg, 2010-ben pályázati támogatásból hozták létre „Mezőberény és környéke népi, paraszti, lovas eszközeinek gyűjteményét”. A postakocsijuk ma már turisztikai látványosság, hasonlóról csak a Dunántúlon tudnak. Ma már nem csak lovastáborokat, családi és baráti találkozókat szerveznek, hanem esküvőket is. Az elmúlt 16 esztendőben 51 lovas tábort tartottak 1400 gyereknek, 10 év alatt 200 csoportot fogadtak, ez 5000 csemetét jelnet, illetve két év alatt 15 projektnapon 750 nebuló vett részt. Tehát így a tanyán összesen 7150 gyerek ismerte meg a lovakat. A tanya szakmai vezetője megfogalmazta, az igazi siker az lesz számukra, ha családi vállalkozásukat sikerül átadniuk a gyerekeiknek.

Siklósi István polgármester az önkormányzat és a vállalkozások kapcsolatáról szólt. Kifejtette, két pályázatból három helyen 6,34 hektár ipari területet alakítottak ki, ezekre érvényes bérleti szerződéssel rendelkeznek. Mivel a városban nincs szabad ipari terület, ezért további 7,2 hektáron építik ki az alapvető infrastruktúrát. A polgármester megfogalmazta, Mezőberény a vármegyén belül is kisvárosnak számít, ennek ellenére a megyei TOP 100 között két berényi cég is található, jogos elvárás, hogy amit lehet, azt helyben szerezzenek be. Siklósi István a szoros összefogást sürgette. Mondandóját azzal fejezte be, ez évben ünnepelik a város újratelepítésének 300. évfordulóját, ebből az alkalomból emlékművet terveztek, egy vállalkozói összejövetelen jelezte, hogy az önkormányzatnak sajnos nincs rá pénze, de szeretnék megvalósítani. A vállalkozóktól annyi támogatást kaptak, hogy az emlékmű elkészülte után, a szobor köré Mezőberény történelmi tanösvényét is megépíthetik.