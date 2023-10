Az évről évre visszatérő főzetők mellett mindig jelentkeznek újak is vármegyénk pálinkaházaiban. Ahogy Nagy Árpád, a csabai Árpád Pálinka Manufaktúra főzőmestere fogalmazott: a régi, állandó partnerek jó hírét viszik egy-egy főzdének, mert elégedettek a náluk készült italukkal.

– Családonként 86 liter, 50 százalékos pálinkánál nem kell megfizetni a jövedéki adót, ami kedvez a pálinkafőzőknek. Aki vásárolja a gyümölcsöt, annak idén mélyebben kell a zsebébe nyúlnia. Emellett a növényvédelem is drágult – hangsúlyozta Nagy Árpád. – A bérfőzési árakat ők csak öt százalékkal emelték, az időben történő előjegyzésnek pedig ott van nagy jelentősége, hogy egy-két héten belül a minőség miatt tanácsos a cefréből kifőzni pálinkát.

Nagy Árpád kitért arra, a kisüsti főzése mellett egyre népszerűbb a tornyos, aromafeltétes, egylépcsős, számítógép vezérelte berendezés. Sokak szerint ezzel a főzési technológiával illatosabb, ízesebb az ital. A főzőmester szólt arról, felnőtt egy új generáció, mely még inkább a minőségi pálinkát helyezi előtérbe.

Nagy Árpád: a minőségi pálinkának megnőtt a presztízse

– Tanácsot kérnek tőlünk, enzimeket, élesztőket, tápanyagokat vásárolnak a cefre erjesztéséhez – ecsetelte. – Így korrektebb, hibamentesebb, gyümölcsösebb, jobb kihozatalú pálinkákhoz jutnak. Ha igénylik, magozzuk, cefrézzük a gyümölcseiket vagy beszállítjuk a cefrét főzdénkbe. Ami tény, a pálinkának az utóbbi években újra megnőtt a presztízse, szerepel a Hungarikumok Gyűjteményében is

Békésben még mindig a szilva vezet, idén vegyes a kép. A korai fajták a júniusi, júliusi sok csapadéktól vizesebbek voltak, viszont a későbbi érésűek jól hoznak. Ezt erősítette meg Hankó János kertész, a békéscsabai Stark Adolf Kertbarát kör elnöke is.

– A cseresznyénél és a meggynél károkat okozott a monília gombabetegség, a kajszinál, őszibaracknál, a szilvánál a fajtán is sok múlt a termést illetően – ecsetelte Hankó János. – Ami érdekes, rengeteg a füge Békésben is, már a második, harmadik kötésről szedik a termést pálinkának. Vannak, akik már több fügepálinkát főzetnek, mint szilvát.

Hankó János kiemelte, tagjaik túlnyomó többsége a lakosság nagy részéhez hasonlóan a bérfőzetést választja az otthonfőzés helyett. Ebben a szakértelem, a kisebb kockázat, a sokak szerint jobb technológia mellett szerepet játszik a mennyiség is. Aki sok gyümölcsöt cefréz, annak jóval hosszabb ideig tart az otthonfőzés, mintha elviszi a cefrét egy manufaktúrába.

Persze, a berendezések egyre korszerűbbek az otthonfőzésre is, és annak is megvan a varázsa, hogy az ember maga állította elő a saját gyümölcséből a család pálinkáját. Sokan fel is címkézik nedűjeiket, és például a Csabai Pálinka Klub találkozóin a tagok összevetik italaikat, tanácsokat adnak egymásnak.

A tárolásra is figyelni kell!

A pálinka tárolása sem olyan egyszerű, amilyennek elsőre sokan gondolnánk. Akadnak, akik a jól bevált üvegpalackok helyett fém vagy műanyag edényben tárolják a kész párlatot, pedig az alkohol a helytelenül megválasztott anyagú tárolók esetében bizonyos fémeket és a műanyagot is oldhatja. Ezáltal olyan anyagokat is bevihetünk a szervezetünkbe, amelyek hosszú távon károsak lehetnek.

Számos történet kering réztől megkékült párlatról vagy 60 fokos pálinka által feloldott műanyag kannáról. (Ilyet már nem főznek megyénkben, sőt az 50-en felülit is a többség levitte 47–48 fokra.) A szakértők szerint a legbiztonságosabb, és egyben legegyszerűbb megoldás az alaposan megtisztított üvegpalack, amin valamilyen módon feltüntetjük, hogy párlatot tartalmaz, így a balesetek és félreértések is elkerülhetők.