– A gazdasági mutatókon is látszik, hogy Békésben a régión belül is a legrosszabb helyzetben vagyunk, hiszen Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében is nagyobb a tőkehozó képesség – mondta dr. Orosz Tivadar, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. – Jó jel, hogy Békés vármegye megközelíthetősége fejlődött az M44-es útnak köszönhetően. Az is bizakodásra ad okot, hogy új iparágak honosodnak meg nálunk. Ennek ellenére nagyon nagy szükség van a plusz, differenciált támogatásra, amelyre ígéretet kaptunk.