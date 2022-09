A hajléktalanszálló 1995 februárjában nyitotta meg kapuit a városban. Azóta zavartalan a szolgáltatás, miközben számos beruházás érintette az ingatlant. Nagyszabású felújítás (TIOP pályázat) zajlott 2009 és 2010 között. A pályázat keretében több mint 57 millió forint jutott az intézmény bővítésére, felújítására. Ekkor adták át a nappali melegedő új helyiségét, továbbá modern konyhával, irodával és közösségi helyiségekkel bővült a hajléktalanszálló.

Összességében elmondható, hogy a nyertes pályázatnak köszönhetően jelentősen átalakult az intézmény, megteremtve annak a lehetőségét, hogy az ellátottak minőségi ellátásban részesüljenek, a munkatársak pedig jobb munkakörülmények között végezhessék feladataikat

– idézte fel az elmúlt évtizedek történéseit Bogárné Kiss Ildikó, az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ igazgatója.

A legfrissebb hírek is arról szólnak, hogy a fejlesztések folytatódhattak. A fűtés korszerűsítésére Orosháza önkormányzata pályázott a Hajléktalanokért Közalapítványához, így jutottak 10 millió 270 ezer forint forráshoz. Az ESZK is pályázott eszközbeszerzésre a Hajléktalanokért Közalapítványhoz, ez is sikert hozott: 1 millió 947 ezer forint értékű támogatást nyertek.

– Ebből vásároltunk 15 vaságyat, 22 matracot, 22 matracvédőt, illetve konyhabútort az átmeneti szálló konyha helyiségébe. A fűtéskorszerűsítés (a két régi, elavult kazánt egy új, energiatakarékos kazánra cserélték, felszereltek új fűtőtesteket, és korszerűsítették a gázvezetékeket – a szerző) után saját költségvetésből végeztük el a helyreállítási, festési munkákat a műszaki csoportunk dolgozóinak köszönhetően, hozzávetőleg 200 ezer forint értékben – tette hozzá az intézményvezető.

Fotós: Für Henrik

Arra a kérdésre, hogy számítanak-e arra, hogy a megváltozott gazdasági körülmények és az őszi, téli időjárás beköszöntésével az igény nő-e, úgy fogalmazott, várható, hogy emelkedik az ellátotti igény. Különösen a kedvezőtlen időjárás megjelenésével. Férőhelyszámot nem tudnak bővíteni, de arra van lehetőség, hogy a lakóhelyiségekben új fekhelyeket alakítsanak ki.

Úgy gondoljuk, ilyen formában minden rászoruló hozzájuthat a szálló szolgáltatásaihoz

– fogalmazott Bogárné Kiss Ildikó.