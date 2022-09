Az Árpád utcai épületet eredetileg szolgálati lakásnak vásárolták meg, ám úgy döntöttek, hogy a fiatalok számára közösségi teret alakítanak ki belőle. Az épületnek két része van: az egyik szálláshelyként szolgálhat a jövőben, ezt immár be is bútorozták, a másik pedig arra ad lehetőséget, hogy ott az ifjúságnak hetente bibliaórákat tartsanak, szeretnének ilyen foglalkozást is beindítani.