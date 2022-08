A farm története évekkel ezelőtt kezdődött, annak alapjait Marton László, illetve a telep jelenlegi vezetője, Bokor Imréné rakta le – mondta el hírportálunknak a helyszínen Lipcsei Zoltán. Köröstarcsa polgármestere kiemelte, szerencsés egybeesés, hogy munkatársaik közül többen magánemberként is foglalkoznak állattartással, így egyrészt rendelkeznek a szükséges tudással és tapasztalattal, másrészt pedig rálátással bírnak a piaci folyamatokra is, így pontos tudják, hogy a felvásárlói oldalról mire van szükség. Szintén fontos, hogy az önkormányzat jelentős földterülettel is rendelkezik, így földművelést, valamint az állattenyésztést össze is hangolják a hatékonyság érdekében.

Lipcsei Zoltán kitért arra, hogy a mögöttünk hagyott egy évben, charolais szarvasmarha neveléssel is foglalkoztak, ami jövedelmező területe az állattartásnak. Az elmúlt néhány napban már hat példányt elszállítottak a felvásárlók, míg ezen a héten további négy állatot adnak majd le.

Ezt követően pedig hamarosan újabb borjak érkeznek a farmra. A charolais francia származású, nagytestű húsmarha, amely kifejezetten keresettnek számít.

Lipcsei Zoltán szólt arról, hogy az idei mezőgazdasági folyamatok a telep munkáját is érintették, illetve érintik: – Az óriási aszály miatt nehezebb a helyzetünk, ugyanakkor a saját mezőgazdasági területünket is bevonjuk a munkába, egymásra épülő, önfenntartó gazdálkodásban gondolkodunk, ami felé már számos lépést tettünk– hangsúlyozta a településvezető.

A telepen mintegy háromszáz tyúkot tartanak jelenleg, aminek kettős szerepe van. Egyrészt ellátja a közétkeztetést tojással, másrészt kiszolgálja a helyi igényeket is.

Ez utóbbi azért is fontos, mert miközben folyamatosan emelkednek az árak, nálunk egy némileg ellentétes folyamat figyelhető meg. Kedvező áron tudjuk eladni a köröstarcsaiaknak a tojást – tette hozzá Lipcsei Zoltán. – A jó minőségű alapanyag iránt olyan mértékű a kereslet, hogy sajnos nem is tudjuk mindig kielégíteni a vásárlói igényeket. Éppen ezért, amennyiben lehetőségünk lesz rá, akkor az állományt a jövőben növelni fogjuk. Bízom benne, hogy ez is egyfajta könnyebbséget jelent a lakosság számára.

Az állattartó farm harmadik lábát a báránytenyésztés jelenti. Jelenleg huszonnyolc anyajuh, egy tenyészkos és harminc bárány jelenti az állományt.

A tudatos szaporításnak köszönhetően a felvásárlók egyszerre húsz-harminc bárányt is meg tudnak venni Tarcsáról, ami előnyt jelent a piacon.

A bárányok felvásárlásának legfőbb ideje a húsvéti és a karácsonyi időszak, de érdekesség, hogy Köröstarcsán most, a nyári időszakban is tudnak leadni belőlük.

Úgy gondoljuk, hogy az állattartó farm hosszútávon fenntartható lesz, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gazdaságos működés biztosított legyen – hangsúlyozta a polgármester, aki kérdésünkre elmondta, a szarvasmarha-tenyésztésből idén közel 10 millió forintos bevétel várható.

Forrás: Bencsik Ádám

Növényeket is termesztenek

Lipcsei Zoltán szólt arról is, hogy azt állatfarmmal párhuzamosan mezőgazdasági, növénytermesztési programot is működtetnek: – Összesen több mint harminc hektáron gazdálkodunk, a földeken idén kukoricát, napraforgót, búzát termesztettünk, a körülményekhez képest viszonylag jól sikerült a termés. Mint megerősítette, a kukoricából, szalmából, szénából az állattartó telepre is kerül, hiszen – idézte fel – szeretnék, ha a különböző programelemek egymásra épülnének, kiegészítenék egymást.

Amit lehet, azt az elmúlt években már gépesítettek, a folyamatokat azok segítségével felgyorsították, hatékonyabbá tették. Természetesen a kézi munkaerőre továbbra is szükség van.

Az önkormányzat ezen felül gyümölcsössel is rendelkezik, ahol körtét, almát, szilvát, barackot termesztenek. Korábban a zártkerti program alapozta meg ennek a működését. Jelenleg egyébként a növénytermesztési projektben és az állattartó farmon összesen mintegy tizenöten dolgoznak, és helyben kifejezett pozitívumnak tartják, hogy volt, aki a piaci szférában el tudtak helyezkedni.