– A gyümölcsösökben is sok munka vár mindazokra, akik lelkiismeretesen foglalkoznak a növényeikkel – hangsúlyozta az elnök. – Az őszibarackon, ahol a metszésben hibáztunk, kezdjük el a hajtásválogatást. Azokon a fákon ahol túl a sok gyümölcskezdemény, végezzük el a gyümölcsritkítást! Azért fontos ezt megtennünk, hogy megfelelő méretű, darabos termést szedhessünk majd.

Hankó János kitért arra, védekezni kell a gombás betegségek, a molykártevők, illetve a levéltetvek ellen is. Figyeljünk a vegyszereknél a várakozási időre, és azt szigorúan tartsuk be a saját és mások egészségének védelmében. A használni kívánt vegyszeren feltüntetik, hány nap a várakozási idő, ami után biztonsággal fogyaszthatjuk a gyümölcsöt. A szőlőben is végezzük el a hajtásválogatást és a vegyszeres védekezést, de itt is figyeljünk az előírásokra.

– Ha muszáj, a zöldségesben is védekezzünk – hívta fel a figyelmet a szakember. – A letermett retek és saláta helyére vethetünk céklát, zellert, babot, és természetesen kiültethetjük az összes palántát. Nagyon fontos minden növény számára a megfelelő mennyiségű víz kijuttatása.