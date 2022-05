Boros Róbert, kondorosi őstermelő kiemelte, folyamatosan szedik a növényt, a megvastagodott, zsenge hajtásai kerülnek a tányérokra, ezeket nevezzük köznapi értelemben spárgának. E rügyek rendelkeznek mindazon jótékony tulajdonságokkal, amire az emberi szervezetnek szüksége van.

A spárga laktató, de nem hizlal, tele van a föld erejéből vett energiával, fontos vitaminokkal, nyomelemekkel. Amellett, hogy finom, sokrétűen elkészíthető, gyógyít, tisztít, karcsúsít.

Pipis Pál tótkomlósi őstermelő kiemelte, több kisebb földterülete van, összesen másfél hektárt tesznek ki, és olyan zöldséget keresett immáron csaknem húsz éve, ami évelő, és nem igényel mindennapos odafigyelést.

– A telepítés és a termés, az úgynevezett sípok begyűjtése azonban kézimunka-igényes – hangsúlyozta. – Felénk, a feketeföldben a zöldspárgát termesztjük, a homokos területeken jellemző a fehér színű. A telepítéstől számított három év alatt erősödik meg annyira a növény, hogy a hajtásait vágni, felhasználni, értékesíteni lehet. Általában április végén, május elején kezdődik az idény, és június elejéig tart. Ebben az időszakban naponta szedni kell, nehogy „leöregedjen”.

Kozsuch Kornél, Prohászka Béla és

Pipis Pál kiemelte, nem hiába tartják csodanövénynek, mert egy-egy gyökér akár 40 liter vizet is képes tárolni, tehát a szárazság sem bánik el vele egykönnyen. Az őstermelő nyersen is szereti, olyan az íze, mint a zsenge zöldborsóé. Prohászka Béla elmondta, a spárga gyorsan elkészíthető, és húsokkal, más zöldségekkel is harmonizál. Főzhetjük, grillezhetjük, kevés vaj és olaj keverékén pedig serpenyőben megsüthetjük.

Prohászka Béla és Kozsuch Kornél Boros Róbert spárgájából sertés szűzérmével „felturbózva” készített kiváló ételt az agrárkamara csabai stúdiókonyhájában, ahol a megye legjobb alapanyagainak adnak teret. A NAK megyei elnökjelöltje elmondta, egyre több hazai zöldség és gyümölcs jelenik meg a piacokon, és ezeknek az íze semmilyen külföldivel nem hasonlítható össze.

Az agrárkamara, és személy szerint ő is azért dolgozik, hogy ezek a közkedvelt, friss, kiváló minőségű hazai termesztésű zöldségek és gyümölcsök a vásárlók rendelkezésére álljanak a legrövidebb felhasználási láncban.

Az árban, ha van is, minimális a különbség a hazai és az import között, legyen szó paprikáról, paradicsomról, uborkáról. Ugyanez igaz a gyümölcsöknél, például a szamócánál. Ahogy megyünk előre a szezonba, az árak egyre inkább kiegyenlítődnek.