4. Te leszel a címlapokon

Biztosan álmodoztál már róla, hogy a címlapokon szerepelj. A Tündérszépekkel ez is lehetséges, hiszen az online verseny fordulóiban minden nap új lányt mutatunk be Békés megye napilapjában, a 24 Órában is, a Beol mellett. Ezt kár lenne kihagyni! Ráadásul a lehetőség adott, hogy akár országos ismertségre is szert tehess, ami számos karrierlehetőséget nyit meg előtted.