„A villamos a kocsim jobb oldalát kapta el, így szerencsére nem történt személyi sérülés. Az ütközés után sokan szaladtak oda hozzám, mindenki nagyon kedves volt, ezúton is köszönöm nekik! Egy rendőrnő, félve, hogy felrobban a kocsi, kiszállított az autóból. Aztán jött tűzoltó, rendőr, mentő, utóbbi be is vitt a kórházba. Pánikrohamom volt, kaptam nyakmerevítőt, aztán kórházba vittek, ahol a lehetséges belső sérülések miatt csináltak röntgent, CT-t, ultrahangot. Összeteszem a kezem, hálát adok a sornak, hogy nem lett semmi bajom és szerencsére a villamos utasai közül sem sérült meg senki! Egyébként a humoromnál voltam a mentőben, megfújatták a szondát, mondtam, simán, hiszen 10 és fél éve nem iszom alkoholt” – nyilatkozta a Borsnak Baukó Éva.

A celeb vasárnap délelőtt a közösségi oldalán is beszámolt a történtekről.