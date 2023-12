„Aki követi a Farm VIP -t az tudja, hogy a legutóbbi részben lakhelyet kellett cserélnünk a sárga csapat tagjaival. Ennek valójában senki sem örült. Viszont történt egy érdekes dolog, a sárga csapat (igen élelmes módon) elvitt szinte minden élelmet a parasztházból. Ügyes… Az tény, hogy mi is elvittünk egy szalonnát és két olyan csülköt amit az előző termelési ciklusban már nem tudtunk bele sütni a kenyérbe… de talán ez mégsem ugyanaz. Az is igaz, hogy ez egy verseny és minden csapat örül, ha az ellenfél rosszabbul teljesít, de érzésem szerint ez azért túlzás volt. Akkor ezt nem tudtuk, de most az adásból kiderült, hogy volt egy kis lelkiismeretfurdalásuk, ez nekem szimpi volt! Ja, és nekünk is lesz egy megkérdőjelezhető húzásunk. Bocsi sárgák…” – írta a színészi pályafutását Békéscsabán kezdő Sánta Laci a közösségi oldalán.