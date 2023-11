Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a Dirty Slippers zenekar énekes-gitárosa egy amerikai gitármárka, a D'Angelico reklámarca, márka nagykövete lett. Az elmúlt turnékon és koncerteken számos alkalommal feltűntek a frontember nyakában ezek a különleges hangszerek, amelyeket egy olasz származású hangszerkészítő mester, John D'Angelico kezdett el készíteni még az 1930-as években végén New Yorkban. Legutóbb a Dirty Slippers nemzetközi szinten is sikert aratott videoklipjében, az Honest kid-ben is feltűnt az egyik hangszer.

A mára már 91 éves születésnapját ünneplő gitár cég az 50-es években lett igazán ismert a nemzetközi piacon, amikor Chet Atkins amerikai country gitáros kezdett el egy D'Angelico-n játszani. Napjainkban többek között Eric Clapton valamint a The Kooks frontembere, Luke Pritchard kezében is láthatóak a különböző modellek.

A héten pedig Budapesten, a SelectGuitars jóvoltából készültek exkluzív képek a gitármárka hazai és nemzetközi népszerűsítése jóvoltából. Lobó-Szalóky Lázárt, az Ivan and the Parazol gitárosát, Balla Mátét, valamint Fekete Giorgio-t, a Carson Coma énekes-gitárosát fotózták.