A Dirty Slippers zenekar 2021 augusztusában dolgozhatott először a legendás Abbey Road stúdióban, Londonban. Az itt elkészült dalok közül, az Honest kid című idén február végén jelent meg és került fel számos brit, amerikai és ausztrál rádió lejátszási listájára, két rádióban a toplistára is felkerült, a sárvári Nádasdy-várban forgatott, nemzetközileg is bemutatott videoklipben, pedig George Shilling producer is szerepelt, akinek neve már egybe forrt a Dirty Slippers-szel.

Lobó-Szalóky Lázár, Giles Martin, Ferenczi Bebi, Bernard Butler. Fotó: George Shilling



A gyulai zenekar tagjainak legutóbbi londoni útjuk során nem mindennapi élményekben volt részük, hiszen olyan világhírű zenészekkel - és producerekkel, szakemberekkel találkozhattak, mint Paul Weller a The Jam-ből, az elmúlt 30 év legnagyobb gitárosai közé beválasztott, korábbi Suede tag, Bernard Butler vagy éppen Giles Martin, a Beatles-producer George Martin fia, aki Paul McCartney legutóbbi lemezének volt a producere, valamint olyan filmzenékért felelős, mint a Rocketman.

A zenekar elmondása szerint a nagylemez még az idei év második felében láthat napvilágot, amelyről még a nyár folyamán egy új dal is megjelenik majd.