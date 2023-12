„Azt is be kell látnunk ugyanakkor, hogy a nemzetnek együtt kell mozognia. Mindig vannak olyan emberek, csoportok, akik úgy vannak benne a nemzetben, mint a balsors a Himnuszban. Ez sajnos elkerülhetetlen. A nagyobbik baj inkább az volt, hogy ebben az ügyben Magyarország nem volt elég immunis velük szemben. Nem kívánták őket a pokolba, és nem küldték el őket melegebb éghajlatra, inkább az emberek jó része is úgy volt vele, hogy hát igen, lehet, hogy ebben az ódzkodásban azért van valami... És ezt lovagolták meg a kishitűség vámszedői, azok, akik kismagyarokat akarnak csinálni a nagymagyarokból” – mondta a miniszterelnök.

Tudomásul kellett venni, ezért nem álltunk bele, én magam sem álltam bele ebbe a harcba. Így nem lehet olimpiát rendezni. Olimpiát akkor lehet rendezni, ha a nagy többség úgy érzi, eljött a pillanat

– fogalmazott Orbán Viktor.

A stadion építéseket korábban ellenzőkről majd abban vígan fotózkodókról is megvan a véleménye a miniszterelnöknek:

A gyarlóság nem válogat a párttagkönyvek között...

Úgy látja, hogy minden fontos létesítmény elkészült, ami kell az olimpiához, sőt, az olimpiai falu sem akadály, óriási léptékben épülnek a kollégiumok; „ezekre olimpiától függetlenül szüksége lesz a városnak”.

Eljött az a pillanat, amikor Budapest olimpia nélkül nagy léptékekben már aligha tud fejlődni

– mondta Orbán Viktor.