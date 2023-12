A fordulás után is az afrikaiaké volt az első gól és a játékrész első percei is, több magyar támadás rossz passzon vagy elejtett labdát zárult idő előtt. Néhány perc után ismét "üzemi hőfokra melegedett" a válogatott a két nappal korábbihoz képest kétszeresére duzzadt, mintegy 40 fős magyar szurkolótábor nagy örömére,

Szöllősi-Schatzl Nadine átadása után Bordás Réka a mérkőzés leglátványosabb akcióját zárta eredményesen.

A másik oldalon is magas minőségű volt a szélsőjáték, Töpfner Alexandra is szállította a gólokat, akárcsak Klujber Katrin, a második félidő derekán 29-15-nél kért időt Kamerun. Az utolsó tíz percen belül érkezett a kapuba az első vb-meccsén szereplő Bukovszky Anna, védeni is tudott nem sokkal később. Az utolsó percekre csupán két kérdés maradt: meglesz-e a húszgólos különbség és sikerül-e valamennyi pályára lépő magyar mezőnyjátékosnak betalálnia, végül egyik sem sikerült, ám aligha kell bánkódnia emiatt a magyar válogatottnak. A meccs legjobbja Klujber lett, Albeket pedig énekkel köszöntötték a szurkolók.

Szemerey 11, Bukovszky négy védéssel zárt, a túloldalon Nnomo Sonya Marlaine hat, Ateba Engadi Laeticia Pétronie öt gólt dobott.

A középdöntőbe legalább két pontot már visz a nemzeti csapat, amely hétfőn 20.30-tól a csoportkör rangadóján a szintén két sikerrel kezdő Montenegróval találkozik. A legjobb nyolc közé kerülés szempontjából kulcsfontosságú mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport és a Kossuth Rádió.

Az első három helyezett jut a középdöntőbe, ott a Svédország, Horvátország, Kína, Szenegál négyes három továbbjutójával találkoznak a magyarok Göteborgban, ahonnan az első két együttes kerül a negyeddöntőbe.

korábban:

Montenegró-Paraguay 41-26 (17-15)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Magyarország 4 pont (74-32), 2. (és továbbjutott) Montenegró 4 (66-37), 3. Kamerun 0 (31-64), 4. Paraguay 0 (38-76)