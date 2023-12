Ha valaki A-t mond, az mondjon B-t is, érveljen. Ne beszéljünk a levegőbe, azt nem tudom elfogadni. Ha mindent egybevetünk, a számításaim szerint csak két pont mínuszban vagyunk, nem lehetünk elégedetlenek. Az idény első felében közel voltunk a maximumhoz, ami huszonhét pont lett volna. Természetesen mindenki fel akar jutni, erről álmodunk. Most van tíz napunk álmodozni, aztán folytatódik a munka