A hegedűművész a tavalyi Budapesti újévi koncerten a béke üzenetét fogalmazta meg. Azt kívánta, hogy a 2023-as év hozza el a szeretetteljes békét és a valódi összefogást, amelyre nemcsak hazánknak, Magyarországnak, hanem egész Európánk és a világnak is nagy szüksége van. Kérte, hogy minden ember találjon megnyugvást, töltse be a szívét a szeretet, és a fegyverek örökre némuljanak el.

– De ez sajnos nem történt meg, továbbra is folytatódnak a véres összecsapások. Ezért, az idei újévköszöntőn azt mondtam, ha most egyetlen kívánságom lehetne azt kérném, hogy legyen végre béke a Földön és szeressék egymást az emberek! A gondoskodás felelőssége vallástól független. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk egymás védelmében! – mondta Mága Zoltán, aki az interjúban többek között beszélt még a 100 templomi jótékonysági koncertsorozatról és az 50 év – 50 koncert projektjéről is.

