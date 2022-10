Kultúra, identitás, innováció - ezeket tekintve Liszt Ferenc ma is példaképünk lehet. Egész életében magyarnak vallotta magát, magyar rapszódiái kiválóan jellemeznek minket: néha fent vagyunk, néha lent, mégis fennáll egyfajta harmónia

- mondta megnyitójában Csák János kulturális és innovációs miniszter.

Mint fogalmazott, a kultúra egyben az életmódunk, az identitásunk, magyarnak lenni pedig lelki örökség is, amit sokszor szavakban ki sem tudunk fejezni. Csák János megemlítette, hogy Liszt rendkívül innovatív volt, kitalált egy zongorát, amelynek húrjai nem, csak fa billentyűi voltak és utazás közben is gyakorolni tudott, így járta be Európát Portugáliától Törökországig, Szentpétervártól Londonig.

Plácido Domingo világhírű operaénekes (b) és Csák János kulturális és innovációs miniszter a Liszt Ünnep megnyitóján

Fotós: Kovács Anikó / Forrás: MTI

Káel Csaba, a szervező Müpa vezérigazgatója kiemelte:

a következő tizenhat napban világsztárokkal idézik meg Liszt Ferenc, a 19. század egyik legcsodálatosabb zeneszerzője műveit, "aki zenei DNS-ét hagyta hátra számunkra".

Liszt Ferenchez személyes közünk kell, hogy legyen. A művészetben nem ismert lehetetlent és az innováció elkötelezett híve volt. A Liszt Ünnepre idehívjuk Liszt Ferencet, az inspirációit, hiszen nemcsak kiváló előadóművész volt, hanem szinte minden műfajban megmártózott, a szórakoztató zenétól az egyházi zenéig hatalmas életművet hagyott maga után - fogalmazott Káel Csaba.

Az eseményen megjelent Plácido Domingo világírű spanyol tenor is, aki október 9-én zarzuelákat, spanyol operetteket ad elő a Müpában, ahol először fog fellépni.

Nagyon örülök, hogy ismét Magyarországon, Budapesten lehetek, ahol már számos alkalommal jártam. Rendkívüli öröm volt számomra, amikor a felújított Operaház színpadán idén tavasszal Simon Boccanegrát énekelhettem

- mondta Plácido Domingo.

Felidézte, hogy gyermekkorában, Mexikóban szülei zarzuelát énekeltek, édesapja bariton volt, édesanyja szoprán és nagyon sok ilyen muzsikát hallgatott. Később - tette hozzá - vezényelt is zarzuelát, igaz, az opera aztán más utakra vezette. "Remélem, élvezni fogják a mostani koncertet".

Sherry Williams amerikai jazzénekesnő a Liszt Ünnep nyitókoncertjén a Szent István-bazilikában

Fotós: Kovács Anikó / Forrás: MTI

A Liszt Ünnepen a világ számos pontjáról érkező társulatokkal és szólistákkal, kifejezetten a fesztiválra létrehozott új produkciókkal, ingyenes orgonakoncertekkel, klasszikus és kortárs zenei együttműködésekkel, színházi és táncelőadásokkal, dzsessz- és könnyűzenei formációk fellépéseivel, irodalmi, képzőművészeti és könnyűzenei programokkal várják az érdeklődőket.

Az eseménysorozat nyitókoncertjén a Fekete-Kovács Kornél által vezetett Modern Art Orchestra a dzsesszt a klasszikus zenével ötvöző produkciót, Liszt Via crucisának átdolgozását adja elő a Szent István-bazilikában. Közreműködik Sherry Williams amerikai dzsesszénekesnő, Horti Lilla szoprán, Virágh András orgonaművész, valamint Brian Charette New York-i dzsessz orgonista.

A fesztivál tizenhat napja során fellép a Familie Flöz A német kollektíva, bemutatják Barta Dóra koreográfus táncszínházi munkáját Időn kívül címmel, magyarországi premierje lesz a Neue Oper Wiennek Das Gesicht im Spiegel (Arc a tükörben) címmel, Vikingur Ólafsson izlandi zongoraművész az Orchestre symphonique de Montréallal érkezik a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterembe. Hallható lesz korunk egyik vezető Wagner-énekese, Michael Volle és a mezzoszoprán Schöck Atala, Oláh Kálmán Liszt-műveket a középpontba állító reflexióival és parafrázisaival jelentkezik, a Janoska Ensemble Bernstein-, Bach-, Beethoven- és Bartók-darabokkal jön és színpadra lép a Studio 5 Kortárs Zenei Műhely is.

A további fellépők között lesz a Rajkó Zenekar a Pesti Vigadóban, Tcha Limberger és ifj. Sárközi Lajos a Magyar Zene Házában, de koncertet ad Szabó Dániel cimbalomművész is zenésztársaival, köztük Lukács Miklóssal. A Jazzical Trio Miklósa Erikával ad rendhagyó dalestet, a többszörös Oscar-díjas komponista, André Previn szerzeményei dzsesszes átiratban élednek újjá. Ravi Coltrane amerikai szaxofonos szülei, John és Alice Coltrane zenei öröksége előtt tiszteleg a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a nagybőgős Rashaan Carter, a zongorista Gadi Lehavi és a dobos Elé Howell közreműködésével.

Az Akvárium Klubbal közös programsorozat, az Isolation Budapest programjában mások mellett a Black Country, New Road, Westerman, Michelle Gurevich, az Efterklang és a Goa Express zenél, megrendezik a Budapest Showcase Hubot (BUSH), az ausztrál Hiatus Kaiyote első magyarországi fellépésére készül.

A könyvbemutatókon, író-olvasó találkozókon és beszélgetéseken túl a Magashegyi Underground, a Platon Karataev, valamint Henri Gonzo és a Papírsárkányok koncertjeivel jelentkező Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár idén is a Liszt Ünnep égisze alatt valósul meg. A képzőművészeti programok sorában a Ludwig Múzeum új kortárs kiállításával várja a látogatókat, és zajlik Közép- és Kelet-Európa legjelentősebb nemzetközi kortárs képzőművészeti vására és kiállítása, az Art Market Budapest is.