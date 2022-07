Már kora délután elkezdődtek a koncertek az Ez az a nap! ünnepi rendezvényén.

László Viktor az esemény házigazdájaként kifejtette, hogy a megújulást és a lelki ébredést nem lehet ölbe tett kézzel várni. A magvetőről szóló evangéliumi példabeszédet idézve kijelentette: minden keresztény feladata a maghintés. A magokból pedig Isten egyszer csak csodálatos kalászokat fog nevelni. Ezért nem szabad tétlenkedni, és hirdetni kell továbbra is, még nagyobb erővel az örömhírt.

Az esemény egyik megrendítően szép pillanata volt, amikor a Puskás Aréna minden résztvevője felállva énekelte el a Himnuszt, és a keresztény egyházi vezetők egymást váltva imádkoztak Magyarország lelki ébredéséért - írja a Vasárnap.hu.

Varga László kaposvári katolikus püspök tanúságot tett arról, hogy Isten hogyan lépett be az életébe. A csend barátjává tette őt: minden napjának legértékesebb időszaka az, amit Isten csendes jelenlétében tölthet.

Győri Virág elmesélte, hogy Isten csodálatosan meggyógyította őt a rákból. Elmondta: ma nem az ő tanúságtételét hallanák, ha a koronavírus-járvány miatt nem halasztották volna el két alkalommal is a dicsőítő rendezvényt.

Martin Smith koncertjén eleredt az eső, amelyre aztán Michael W. Smith Let It Rain című éneke visszhangzott a közönség részéről.

A magyar előadók közül az Eucharist és Mező Misi csapatából Gável András felidézte a közelmúltbeli angol–magyar meccs hazai győzelmének örömérzetét. Hozzátette: van egy mérkőzés, ami még ennél is nagyobb, és azt Jézus Krisztus nyerte meg a Golgotán.

A jelenlevők együtt kiáltották, hogy a Győztes csapatához tartoznak, vágyakozva arra, hogy a különböző felekezetű keresztények végre közösen ülhessenek az Úr asztalánál. Ezt fejezte ki a Tápláló szent kenyér kezdetű ének is, amit az egész stadion egy emberként énekelt.

Prazsák László a Csiszér Lászlóval és Hannával közös erőteljes dicsőítésük során elmesélte, miként kapták meg sok évvel ezelőtt az isteni víziót, amely szerint a Népstadiont egy nap majd dicsőítők sokasága népesíti be.

Pintér Béla dalai közben a „nemzet stadionja” dinamikus mozgásba lendült, amelyre az ausztrál Planetshakers fergeteges zenei produkciója tette föl a koronát.

Az este zárásaként az összes fellépő közösen kiáltotta Istennek az ő nagyságáról szóló, How Great Is Our God című közismert éneket.

Minden jelenlévő pedig egy úgynevezett „Jézus-bibliával” sétált haza az esőtől elviselhetőbb hőmérsékletű esti Budapesten.

Hellinger András, a Golgota Gyülekezet dicsőítésvezetője az esemény után így fogalmazott:

Óriási megtiszteltetés és élmény volt az Ez az a nap!-on együtt dicsérni Istent jó néhány ezer emberrel. Maradandó, meghatározó. Van dolgunk ebben a világban, és hiszem, ma megkaptuk rendesen a muníciót az elvégzésére. Innen megyünk tovább.

Borítókép: Pillanatkép az Ez az a nap!-ról, a kortárs keresztény könnyűzene és a modern gospel ünnepéről (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)