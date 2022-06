Bleszity Péter, a fesztivált szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője elmondta: a tavaly őszi rendezvénnyel lezárult egy korszak a rendezvény életében, ami a helykeresésről és a fesztivál tökéletesítéséről szólt. Szerinte

a fesztivál megtalálta helyét hazai és nemzetközi tekintetben is.

Kiemelte: a rendezvény rangját a nemzetközi, pénzdíjazásos Zsolnay Light Art Fényfestőverseny adja meg. Ennek során a székesegyház monumentális homlokzatát keltik életre a világ legjobb fényművészei háromdimenziós, mozgó fényalkotásokkal.

Érdeklődők a 4. Zsolnay Fényfesztiválon a pécsi Janus Pannonius utcában 2019. június 27-én

Forrás: Sóki Tamás

Zádor Tamás, a verseny szakmai partnere, a Kiégő Izzók vizuális csoport alapító tagja elmondta: 2022-ben is nemzetközi szinten jegyzett alkotókat sikerült bevonni a megmérettetésbe. Idén Afrika és az Antarktisz kivételével minden kontinensről érkeztek nevezések, azok közül egy-egy spanyol, francia, német, thaiföldi és magyar alkotó mutathatja meg egy-egy munkáját, amelyeket nemzetközi zsűri értékel.

Hozzátette:

a közönség esténként folyamatosan ismételve láthatja a pécsi székesegyházra vetítve ezeket a - nagyjából 10-10 perces - mozgóképes, animált alkotásokat.

Zag Gábor, Pécs alpolgármestere arról szólt, hogy a rendezvény Pécs egyik nemzetközi szinten is jegyzett büszkesége, rendezvényenként mintegy 100 ezer ember vesz részt a programokon.

A rendezvény sajtóanyaga szerint a pécsi belváros 19 helyszínén - a Fény útján - láthatók majd fénylátványosságok, így fényfestés ragyogja be Pécs ikonikus tereit, épületeit, mint a dzsámi, a Jókai tér vagy a Pécsi Nemzeti Színház, de emellett fényköntöst kapnak olyan új helyszínek is, mint az új Pécsi Vásárcsarnok.

A legnagyobb belvárosi bevásárlóközpontba érkezik az angol Squidsoup csapatának Alámerülés című alkotása, amelybe be is sétálhat a közönség, miközben teljesen körülveszi a dinamikus fényinstalláció. A több mint ötezer fénypontból álló alkotás az óceánba való alámerülés érzetét kelti.

Pécs világhírű szülötte, Viktor Vasarely munkássága előtt két alkotás fog tisztelegni: a művész képi világát tovább gondolva "szőnek fényszőnyeget" a Janus Pannonius utcában a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának diákjai. A másik alkotás egy Vasarely-ihlette interaktív favetítés lesz a Csontváry Múzeummal szemben.

A Zsolnay család a 20. század elején teniszpályát építtetett a Barbakán-árokba, idén ez fog újra megelevenedni, ahol a látogatók fény segítségével játszhatnak teniszmeccseket.

A Kossuth térre érkezik a francia Antonin Fourneau interaktív alkotása, a Waterlight Graffiti. Itt egy nyolc méter széles ledfalon, víz segítségével készíthetnek fénygraffitiket a rendezvény látogatói.

A Zsolnay Kulturális Negyed nappali fényprogramokkal várja a látogatókat.

A fényfesztivál nemcsak sötétedés után, hanem napközben is kínál programokat, így nemzetközi utcaszínházi produkciókat is meg lehet nézni. Chiléből egy utcai bohóc, Argentínából légtornász-akrobaták és egy bűvész-zsonglőr, Olaszorszából buborékcirkusz, Franciaországból pedig egy újcirkuszi előadás érkezik, de magyar művészek tűzzsonglőr előadásait is láthatja a publikum.

A Széchenyi téren a svájci Panorama Kino Theatre társulat pécsi és budapesti színészekkel kiegészülve különleges, 360 fokban forgó mozit épít fel, de pécsi művészek varieté műsora is megtekinthető lesz.

A zenei programokon is hangsúlyosan jelen lesz a vizualitás: fellép a Decolonize Your Mind Society, a Freakin' Disco Kamaraelektronika, a Zagar, a Siblicity, a lengyel audiovizuális művész Ari Dykier, Dj dork és Bernathy Zsiga is.

Minden évben "fénynagykövetek" érkeznek a fesztiválra. Idén lengyel fényalkotás és audiovizuális koncert gazdagítja a programkínálatot.

Az egyébként ingyenes fesztiválnak lesz fizetős része is: Fény útja extra exkluzív programokat ígér kevesebb mint egy mozijegy áráért.

Így tekinthető meg majd az egyik legkülönlegesebb fényinstalláció, a Tundra nevű nemzetközi fényművész kollektíva Row című alkotása a Pécsi Galériában. A holografikus, audiovizuális élményt ígérő alkotás megtekintésekor a látogatók mellett cikáznak a fényobjektumok, mintha Harry Potter-beli varázslatok röpködnének körülöttük - ígéri a rendezvény sajtóanyaga.

Pár hete nyitott újra a pécsi Kórház téri Jakováli Hasszán Dzsámi, az épület belső kupolájának és falainak fényfestése szintén az extra karszalaggal látható.

A 6. Zsolnay Fényfesztiválról további információk az esemény internetes oldalán, a fenyfesztival.hu-n olvashatók.

Borítókép: