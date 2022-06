A június 25-ig tartó zenei eseményen a Killers, a Sum41, a Bring me the horizon és Yungblud mellett további hatvan hazai előadó lép fel.

Szerdán a nagyszínpadon a Brains, Skillet, a Bagosssy Brothers Company és a Killers koncertezik.

Csütörtökön Dzsúdló, a Follow the Flow, a brit Yungblud és a szintén brit Bring Me The Horizon lép fel.

Pénteken Azariah, az Irie Maffia, a Halott Pénz és a Sum 41 lépnek fel, míg a zárónapon a Platon Karataev, Passenger, a Majka&Curtis páros és a Pendulum koncertezik.

A további színpadokon fellép még mások mellett a Mary Popkids, a Blahaluisiana, az Analog Balaton, a Bohemian Betyars, a Hiperkarma, a Csaknekedkislány, a Fran Palermo, a Fish!, a Supernem, Dé:nesh, a Galaxisok, Betonhofi, a Hősök, a Belga, Krúbi, a Punnany Massif, az Elefánt, a 30Y, a Wellhello, az Abigél, az Esti Kornél, a Pál Utcai Fiúk, Ganxta Zolee és a Kartel, a Vad Fruttik és a Scarlxrd.

Sopronban zenél továbbá Ferenczi György és a Rackajam, az Óperentzia, az Anima Sound System, a Mörk, a Lóci Játszik, Lil Frakk és a Parno Graszt.

A koncertek mellett naponta Kiss V. Balázs illuzionista is elvarázsolja majd a közönséget, lesz bűvészshow, reggeli jóga, többféle ügyességi és kreatív játék, közönségtalálkozók, beszélgetések.

A VOLT Fesztivál közleménye idézi Lobenwein Norbertet, a fesztivál egyik alapítóját, aki szerint a kezdetek óta jellemző a VOLT-ra az erős élőzenei vonal, az idei program azonban ehhez képest is komoly szintlépés, amely bárhol a világon megállná a helyét.

Fülöp Zoltán, a VOLT másik alapítója a közleményben azt hangsúlyozta, hogy az idei a harmincadik VOLT Fesztivál lenne, ha a koronavírus-járvány miatt tavaly és tavalyelőtt nem lett volna kihagyás.

Borítókép: fesztiválozók érkeznek a soproni VOLT Fesztiválra nyitónapon 2022. június 21-én (MTI/Vasvári Tamás)