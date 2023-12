Részvétet nyilvánított a magyar kormány

Közleményben fejezte ki együttérzését Magyarország Kormánya nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

Mély fájdalommal értesültünk a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium diákotthonával történt tragédiáról. A magyar kormány részvétét fejezi ki az elhunyt gyermek hozzátartozóinak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánunk. Magyarország Kormánya minden segítséget megad az épület állapotának stabilizálásához és újjáépítéséhez

– olvasható a kommünikében.

A köztársasági elnök közösségi oldalán fejezte ki együttérzését:

Elhunyt a negyedik áldozat

Hiába küzdöttek a negyedikként kimentett áldozat életéért, a 17 éves fiú életét vesztette

– értesült a Székelyhon.ro.

A romok alá szorult negyedik áldozatot órákig keresték a mentőegységek – írta az MTI. Az ISU két és fél órával a mentés megkezdése után azt közölte, hogy sikerült lokalizálni a romok alatt lévő fiút, aki eszméleténél van, a mentőegységeknek sikerült kapcsolatba lépniük és kommunikálniuk vele. Ez az információ később eltűnt az ISU gyorsjelentései közül.

A negyedik áldozatot végül helyi idő szerint 19 óra előtt tíz perccel eszméletlen állapotban emelték ki a romok közül. A katasztrófavédelem 19:30-kor közölte, hogy az áldozat újraélesztése nem járt sikerrel.

A lap a helyi tűzoltóságtól kapott információi alapján azt közölte, a mentőakció befejeződött.

Klaus Iohannis államfő Facebook-bejegyzésben reagált a székelyudvarhelyi tragédiára, részvétét fejezve ki az életét vesztő diák családjának, és mielőbbi felépülést kívánva a balesetben megsérült tanulóknak.

Ez a dráma brutális figyelmeztetés számunkra, hogy az iskolák biztonsága elsődleges prioritás. Azoknak a tereknek, ahol a gyerekek idejük nagy részét töltik, védelmet kell nyújtaniuk számukra a mai kor biztonsági követelményeinek megfelelően. Az épület összeomlásához vezető okokat mielőbb tisztázni kell és a felelősöket meg kell büntetni

- írta közösségi oldalán a román államfő.

Válságos állapotban van a harmadik áldozat

A Székelyhon.ro információi szerint a súlyos állapotban, szívleállással kimentett lány kómában van, állapota miatt a marosvásárhelyi kórházba szállítják át. A tűzoltók folytatják az esetleges további áldozatok keresését a romok alatt.

A negyedik áldozatot is sikerült újraéleszteni

Kiemelték a romok alól a negyedik áldozatot is, őt is sikerült újraéleszteni, ám a fiú egyelőre eszméletlen – tájékoztatott a Hargita megyei tűzoltóság szóvivője. Sérüléseiről még nincsenek információk, a székelyudvarhelyi kórházba szállították.

A tűzoltóság megtalálta a negyedik áldozatot is

A gyermek a romok alá van szorulva, a mentők beszélnek vele és igyekeznek mielőbb kiszabadítani. A tűzoltóság közlése szerint mindhárom kimentett személy kiskorú. Tovább folytatják a mentést, a romok alá szorult személy(ek) felkutatását – írja a Székelyhon.ro.

Sikeres újraélesztés

Tíz percig küzdöttek a mentősök a romok alá szorult harmadik lány életéért, végül sikerült újraéleszteniük, és a székelyudvarhelyi kórházba szállították – írja a Székelyhon.ro

Az első lány, akit sikerült kimenteniük a helyszínen lévő csapatoknak, kulcscsont- és felsővégtag-törést szenvedett. Állítólag még legalább egy gyermek – egy fiú – van a romok alatt, őt még keresik – tájékoztatta a portált Péter Szilárd, a megyei mentőszolgálat igazgatója.

Három gyermeket szabadítottak ki

A tűzoltóság tájékoztatása szerint mindeddig három személyt szabadítottak ki a romok alól: egyik eszméleténél volt, a másik félalélt állapotban. A harmadikat a helyszínen próbálják újraéleszteni.

A mentőszolgálathoz beérkezett információk szerint több sérült is van

Egy lányt már elvitt a mentő, de az első információk szerint ő csak megijedt, két másik lány viszont a romok alá szorult – adta a tájékoztatást Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezérigazgatója – írja a Székelyhon.

A törmelékek alatt találtak egy másik lányt, most történik a mentése, és még keresnek egy lányt

– mondta.

A sérültek állapotáról egyelőre nincsenek információk, a mentőszolgálat munkatársai jelenleg is a helyszínen vannak két mentőautóval.

Legkevesebb négy gyermeket temetett maga alá a leomló épület

Alina Maria Ciobotariu, az ISU szóvivője a Digi24 hírtelevíziónak elmondta:

a nagy erőkkel helyszínre érkező tűzoltók három diákot mentettek ki a romok alól, ketten eszméletüknél vannak, de egyikük állapota válságos.

A sérülteket átvette a mentőszolgálat, közben a tűzoltók folytatják az esetleges további áldozatok keresését a romok alatt. Előzetes információk szerint egy negyedik áldozat is a romok alatt lehet.

Az emeletes épület külső fala mintegy 200 négyzetméternyi felületen omlott le.

Az épület egy része pillanatok alatt összedőlt

Az esetről a Székelyhon. számolt be, mint írják,

a mentőegységek már megérkeztek a helyszínre.

Katona Lóránt, a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség helyettes igazgatója megerősítette a lapnak az információkat.

A portál más forrásokból úgy értesült, hogy a bentlakók arra lettek figyelmesek, hogy az épület fűtőtestei kiszakadnak a helyükről és az épület egy része pillanatok alatt összedőlt. A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek.

Az emeletes épület külső fala mintegy 200 négyzetméternyi felületen omlott le – tudatta később az MTI. Aazt írták, Ligia Deca román oktatási miniszter támogatást ígért a gimnáziumnak,

azt azonban nem tudta megmondani, hogy az épület szerepelt-e a földrengés esetén omlásveszélyesként számon tartott tanintézmények listáján.

A Székelyhon.ro hírportál egy nappal a tragédia előtt átfogó beszámolót közölt arról, hogy a Tamási Áron Gimnázium egyetlen, még renoválásra váró épülete is hamarosan megújulhat, miután az utóbbi években a tanintézmény főépületét és az Iskola utcában található régi zárda épületét is teljesen felújították a magyar állami támogatásoknak köszönhetően. Laczkó György igazgató a lapnak úgy nyilatkozott: a diákotthon felújítására jövőre érkezhet további anyaországi támogatás, de máris zajlanak halaszthatatlan munkálatok a Márton Áron téren található épület udvarán.

Elmondása szerint az épület "víz alá került", mivel a közelben nincs kialakítva esővizet fogadni képes csatornarendszer. A napokban a talajvíz terepszint alatti szabályozását végezték, s miután a Márton Áron téren nincs hová elvezetni a felgyülemlett vizet, arról állapodtak meg, hogy a vizet a szomszédos Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium esővíz-elvezető csatornarendszerébe kötik be.

Az igazgató szerint további nehézséget okozott, hogy a szennyvízhálózat is az épület alatt található. Ennek orvoslása érdekében is lépéseket tettek, úgyhogy - a Székelyhonnak adott nyilatkozata szerint - most már ki tudják vezetni a szennyvizet az épület alól.