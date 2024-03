Bulvár-celeb 24 perce

"Képtelen voltam elengedni" - teljesen összetört a babát váró Iszak Eszti

Régóta tartott ettől a műsorvezető, és most be is következett.

Iszak Eszter Forrás: Bors Fotó: Végh István

Bármennyire szerette volna Iszak Eszti, hogy ez az ünnep boldogan teljen, szomorú esemény nyomja rá a bélyegét az idei húsvétjára. A közösségi oldalán jelentette be: 97 éves korában elhunyt szeretett nagymamája - írja a Bors. Eljött az a nap, amitől egész életemben féltem. A búcsú napja. Régóta tudtam, hogy fel kell készülnöm erre de egész egyszerűen nem ment… Képtelen voltam elengedni a Földön hozzám egyik legközelebb álló embert, még úgy sem, hogy tudtam, neki jobb lesz így. (...) Potyognak a könnyeim de tudom, hogy ő már egy jobb helyről szemléli majd a dédunokája érkezését és próbálok csak arra a mérhetetlen szeretetre gondolni, amit ő adott mindenkinek az elmúlt közel 97 évben – emlékezett megható szavakkal. A bejegyzés megtekintése az Instagramon iszakeszti (@iszakeszti) által megosztott bejegyzés

