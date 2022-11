Nagy Dani pillanatok alatt belopta magát tévénézők szívébe, amikor megismerték az Exatlon harmadik évadában. A jóképű sportoló nem csak a versenyben nyújtott teljesítményével nyűgözte le az embereket, hanem azzal is, ahogy szeretteiről, feleségéről és kisfiáról, Olivérről beszélt - írja a Bors.

A Kihívó az All Star évadban is szerepelt, ráadásul úgy ment Dominikára, hogy második gyermekének születése bármikor megindulhat. De a kislány megvárta, amíg hazajön édesapja, aki végig bent volt szerelmével a szülőszobában.

Dani végtelenül hálás feleségének, hogy ilyen szép családdal ajándékozta meg, szerelme jeléül egy máltai utazással lepte meg. Legutóbb egy érzelmes posztot tett ki tengerparti képpel:

"Gyakran érzem így magam a hétköznapokban, de akár Rami is állhatna alul és az a durva, hogy ő is elbírna minket. Ezért is érdemes támogatni a másikat, hogy ne kapja az egész pakkot a nyakába az ember és ezt Ramival szerintem jól csináljuk. Mindenesetre jöhetne földrengés, szél akármi, sosem ejteném le őket..." - írta a cuki családos fotóhoz a büszke férj.