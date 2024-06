Szlovákia-Románia

Mindkét csapat óriási lendülettel kezdett, a szlovákok egy nagyszerű fejes góllal szerezték meg a vezetést, majd a románok egy jogos büntetővel kiegyenlítettek. Úgy láttam, hogy ezután mindkét fél elégedett volt a döntetlennel, ami azt is jelentette, hogy tovább is jutottak, meglepetésre Románia az első helyen. Amilyen küzdőszellemet tanúsítottak, teljesen megérdemelten.

Ukrajna-Belgium

Meglehetősen gyenge színvonalú mérkőzést vívott egymással a két együttes. A belgák eddigi szereplése csalódást okozott, fáradtan, enerváltan mozogtak. Még a karmester Kevin de Bruyne is, aki nem vette hátára a csapatát. Az is igaz, hogy a csoportmeccseken Romelu Lukaku három gólját is érvénytelenítette a VAR-rendszer. Sokat kell még javulniuk, hogy a nyolcaddöntőben Franciaország ellen felvegyék a harcot. Ukrajna szimpatikus csapat, nem szokványos, hogy négy ponttal az utolsó helyen kiestek.

Georgia-Portugália

Nagyon szurkoltam, a portugáloknak, mert sikerük esetén a magyar válogatott is továbblépett volna. Nem jött be a papírforma, a grúzok teljesen megérdemelten győztek. Sajnálom a válogatottunkat, az első első meccsre nem voltunk felpörögve és többen – így például Szalai Attila – nem voltak játékban. Szoboszlai Dominik teljesítményén meglátszódott a sérülése, míg Svájc ellen Orban Willi sem játszott csúcsformában, a harmadik svájci gólban vastagon benne volt. Mérkőzésről-mérkőzésre javult a csapat játéka, de sajnos elmaradt a továbbjutás.

Csehország-Törökország

Jól megszervezett védekezéssel léptek pályára a csehek, jól is kezdtek, de a huszadik percben Barákot két sárga lap után kiállították jogosan. Rengeteg szurkolójuk miatt a „hazai” pályán küzdő törökök kétszer is vezettek, az Eb-től búcsúzó csehek az ellenfél első góljára még tudtak válaszolni, a másodikra már nem.