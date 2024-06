Labdarúgó Európa-bajnokság

D-csoport, 1. forduló

AUSZTRIA–FRANCIAORSZÁG 0–1 (0–1)

Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena, 46 425 néző. Vezeti: Jesús Gil Manzano (spanyol).

AUSZTRIA: Pentz – Posch, Danso, Wöber (Trauner, 60.), Mwene (Prass, 88.) – Seiwald, Sabitzer – Laimer (Schmid, 90+2.), Baumgartner, Grillitsch (Wimmer, 60.) – Gregoritsch (Arnautovic, 60.). Szövetségi kapitány: Ralf Ragnick.

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Kounde, Upmecano, Saliba, T. Hernandez – Griezmann (Fofana, 90.), Kanté, Rabiot (Camavinga, 71.) – Dembélé (Kolo Muani, 71.), Mbappé (Giroud, 90.), Thuram. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps.

Gólszerző: Wöber (38. – öngól).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első perctől irányított Franciaország Ausztria ellen, azonban a keményen és fegyelmezetten játszó osztrákoknak is meg voltak azok a lehetőségeik, amiknél bevehették volna Maignan kapuját. A kontráikat azonban nem koronázta gól, vagy egy francia játékos jó közbeavatkozása, vagy a kapus kiváló helyzetfelismerése miatt.

Mindeközben a másik oldalon Mbappénak is több ziccere volt, amit elhibázott, de Dembélé és Griezmann előtt is adódott lehetőség, hogy betaláljon. A sztárok armadájának mégis egy védő szerencsétlen mozdulatát kellett ezúttal ünnepelnie. Mbappé beadásánál Wöber bólintott saját kapujába, amire Pentz nem tudott reagálni.

Wöber (2) ezt nem könnyen fogja kiverni a fejéből

Fotó: Lars Baron/Getty Images

Ugyan az osztrákok is rohantak az egyenlítő gólért, illetve a franciák is szerették volna növelni az előnyüket, több gól már nem esett. A vb-döntősnek mégis vezéráldozattal járhatott a siker. Egy szabadrúgást követően a fejelni igyekvő Mbappé arca találkozott az egyik védőjével, s csúnyán eldeformálódott az ütközéstől az orra. Le is kellett cserélnie Didier Deschampsnak egyik legnagyobb klasszisát, kérdés, mikor, és hogyan térhet majd vissza a Real legfrissebb szerzeménye a pályára.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Meglátjuk, mire megy egymással a világbajnoki döntős Franciaország és Ausztria.

90+10. perc: Vége a mérkőzésnek! Köszönjük a figyelmet!

90+8. perc: Rohan az egyenlítésért Ausztria, de minden próbálkozásba hiba csúszik.