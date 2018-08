Nem fürödhetünk többé az erdélyi Szent Anna-tóban

Ennek környezetvédelmi okai vannak. De a csodálatos vulkanikus tó és környéke még ezerféle programlehetőséggel vár minket.

A Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy között félúton található Szent Anna-tó a Székelyföld egyik legvonzóbb természeti látványossága. Legnagyobb mélysége hét méter, felszíne mindössze húsz hektárt tesz ki, ráadásul csak az esővíz táplálja. Sem forrása, sem lefolyása nincs, ezért vize csekély mértékben képes az öntisztulásra. Környezete szerves része a Mohos Természetvédelmi Területnek, amely a Natura 2000 nevű európai ökológiai hálózathoz tartozik – olvasható a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

A 950 méteres tengerszint feletti magasságban található tó Közép-Kelet-Európa egyetlen épen maradt vulkáni kráterében képződött a Hargitához tartozó Csomád-hegység két ikerkráterének egyikében. A másik krátert a Mohos-tőzegláp tölti ki, amely számos növényritkaságot őriz, úgy mint a húsevő kereklevelű harmatfüvet, vagy a jégkorszakból visszamaradt tőzegrozmaringot, ám ennek a bejárása már régóta szigorú előírásokhoz kötött.

A víz minőségének megőrzése érdekében hozott mostani intézkedés a rezervátum nemrégiben életbe lépett menedzsmenttervében is szerepel, amit a környezetvédelmi terület gondnoka, az Ecos Club Kft. nyújtott be a román környezetvédelmi minisztériumhoz. A napokban már kihelyezték azokat a táblákat is, amelyek figyelmeztetik a turistákat, hogy a Szent Anna vizében tilos a fürdés.

Kerezsi László, az Ecos Club vezetője elmondta: a tiltás nem vonatkozik azokra a sportolókra, akik verseny keretében úsznak a tóban, de ilyen esetben is előzetes engedélyt kell kérniük a versenyszervezőknek a vízügyi hatóságtól. Az új szabályok esetleges megsértőivel szemben a hegyi csendőrséget lehet segítségül hívni majd, mert a gondnokság nem jogosult a szabálysértők igazoltatására.

Nehéz benne úszni? Szakemberek szerint a Szent Anna-tóban nehezebb úszni, mint más természetes vizekben. Ez abból fakad, hogy alacsony a tó ásványianyag-tartalma, azaz könnyebb maga a víz, tehát a belemerülő emberi testre ható felhajtóereje alacsonyabb. Gyakran hallani olyan feltevéseket, amelyek szerint az úszókra halálos örvények léteznének a tóban – olvasható a www.szentanna-to.ro portálon. A Szent Annában viszont nincsenek állandó áramlatok, ezek a pillanatnyi szélmozgásoknak megfelelően jönnek létre és állnak le. A vízfelszín és a kráterperem közötti nagy szintkülönbségnek köszönhetően viszont gyakori az olyan eset, amikor a tófelszín egyik részét erősen süti a Nap, másik része pedig árnyékban van. Ez természetesen hőmérséklet-különbséget produkál a két víztest között, amely áramlatokkal igyekszik kiegyenlítődni. Ezt érzik azok az úszók, akik hirtelen több fok különbséget észlelnek úszás közben, és ha a fizikai hatást az ijedtség még felerősíti, akár görcsös fájdalmak is előállhatnak a végtagokban, és megtörténhet a tragédia.

A környezetvédelmi területet felügyelő szakemberek szerint a döntés hátterében az áll, hogy a fürdőzők miatt sok naptej került a vízbe, szennyezve a tavat, a legtöbb turista ugyanis nem várja meg, amíg megszárad a testére kent naptej, így augusztusra általában egy vékony réteg tűnik fel ebből az anyagból a tó víztükrén.

Kerezsi László becslése szerint évente negyvenezer turista is meglátogatja a tavat, és a látogatók többsége jelenleg sem a fürdőzés kedvéért érkezik. Szerinte a nyári fürdőidényben inkább a környező települések lakói jönnek megmártózni a tóban, ennek ellenére valószínűnek tartja, hogy kis mértékben csökkenni fog a Szent Anna látogatottsága. A Vasárnap Reggel információi szerint a szakember véleményével ellentétben főként bukaresti fürdőzők okozták a legnagyobb kárt a tó ökoszisztémájában. A lap úgy tudja, az óromániai fürdőzők bármilyen díjat megfizettek azért, hogy a tó partjához közel parkolhassák le autóikat, ami nemegyszer komoly közlekedési gondokat okozott.

A környezetvédelmi terület népszerűsítésére és megóvására alapított Pro Szent Anna Egyesület vezetője, Dósa Elek Levente elmondta: többek között ők is javasolták a fürdőzés betiltását. Nem tettek ugyanis jót a tó vizének a nyári idényben fürdőző turisták, akik révén a naptej mellett más testápoló szerek is bekerültek a vízbe.

Borítóképünkön strandolók a Szent Anna-tónál.

MTI Fotó: Varga György