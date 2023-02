De megfeledkeztünk a küzdelem során arról, hogy ezek a hype-olt, pazar technikai eszközök nem állnak még teljesen készen a technológiai ipar által lelkesülten meghirdetett feladatokra. Narayanan a ChatGPT-t egyenesen „baromsággenerátornak” nevezte, amely nem képes pontos eredményeket produkálni, noha az eszköz válaszai látszólag szinte mindig meggyőzőeknek tűnnek. Többek között a Bing antiszemita reakciói, digitális lázálmaiban szült hallucinációi is ezt illusztrálhatják.

A „hosszabb ideje”, azaz már tavasz óta milliók rendelkezésére álló – hasonló technikai alapokon készült – képgeneráló mesterséges intelligenciák példája azt mutatja, hogy algoritmusaikkal kedvünkre lehet mondjuk sci-fi képeket előállítani, netán Rembrandt és Klimt, vagy bármelyik nagy művész képeinek modorában új képeket festetni, de akár sohasem létezett kiskorúak pornográf fotóit is elő lehet állíttatni. Amit a kedves közönség akar. A felhasználók hű tükre a gép, alkotásaiban, megnyilvánulásaiban az internet népének nézetei jelennek meg – ha csak nem tiltják le, az eszetlenségig cenzúrázzák „tisztességes” alkotásait is, hogy ne tudjon károsat is előállítani.