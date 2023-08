Márton Anitának szép emlékei lehetnek a szabadtéri világbajnokságokról (is), elég, ha csak a 2017-es londonit említjük, ahol 19,49 méterrel ezüstérmes lett. A Kopp Békéscsabai AC klasszisa akkor a kínai Kung Li-csiao mögött végzett a második helyen. Bár a lelkesedésére soha nem lehetett panasz, az idei budapesti vébére minden eddiginél nagyobb elánnal készült fel, ami saját bevallása szerint is élete egyik legfontosabb versenye lesz:

– Számomra hatalmas tétje van a vb-nek, huszonhárom év munkája van benne – mondta Márton Anita. – Bízom benne, hogy minél többen ki fognak látogatni a világbajnokságra, és higgyék el a nézők, hogy nagyon sok plusz energiát tudnak nekünk adni!

A magyar atlétika egyik legnagyobb legendája, aki 2016-ban 48 év után szerzett a magyar női atlétikának olimpiai érmet (3. hely, Rió) vélhetően augusztus 26-án versenyez utoljára nagy világversenyen, de nem akar epizodista lenni, szépen akar búcsúzni a világelittől.

– A rutin sokat számít, és sok minden történt velem az elmúlt években. Úgy érzem, mindenre fel vagyok készülve, bármi történjék is – mondta az M4 Sportnak nemrégiben.

– Szerdán volt egy nehezebb napom, de jól mentek az edzések. Igyekeztünk a selejtező időpontjára készülni, a nagy meleg azonban a mi dolgunkat is megnehezíti. Szombatra is komoly meleget jósolnak, erre is készülni kell. Egy kisebb sérülésem volt az elmúlt hetekben, de azt jól sikerült átvészelnem, jól érzem magam jelenleg – nyilatkozta a delmagyar.hu-nak. – A selejtezőben három lökés van, ebben kell megmutatni, ki mit tud. Az én erősségem az, hogy a hatodik kísérletnél tudok jól teljesíteni, a selejtezők döcögősek voltak. Az agyamat is át kell állítani egy kicsit, hiszen az első mozdulattól kezdve száztíz százalékosan ott kell lennem, nem szabad hibázni – tette hozzá. A szombati selejtezőből a legjobb 12 jut be az aznap esti döntőbe, melyet 20.15-től rendeznek a Nemzeti Atlétikai Központban.

Az esti programban fél 8 után fut majd a magyar férfi 4x400 méteres váltó (Huller Dániel, Kovács Árpád, Molnár Attila, Wahl Zoltán és a két békéscsabai Steigerwald Ernő, valamint Nadj Levente alkotja a magyar csapatot). Pénteken Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai AC vezetőedzője is megerősítette: a győri válogatott viadalon a váltóval 3:05,82-es idővel korosztályos csúcsot jegyző Steigerwald Ernő lesz az első futóember.

Steigerwald Ernő és Nadj Levente

– Ő kezd majd, Nadj Levente tartalék lesz – mondta a szakember, aki bízik abban, hogy Erdős Péter és Adorján László tanítványa ugyanazt a megbízható futást mutatja be, amit megszokhattunk tőle.

Az egykori labdarúgó (édesapja az egykori kiváló kapus, id. Steigerwald Ernő) idén a finnországi Espooban már futhatott nagy nemzetközi versenyen (az U23-as Eb-n 400-on be is jutott az elődöntőbe), de kétségkívül eddigi pályafutása megkoronázása lesz a felnőtt vb-részvétel. Amennyiben a váltónk bravúrt érne el, úgy a döntőt vasárnap este vb utolsó előtti számában 21.37 órakor futhatja.