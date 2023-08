- A zene, az utazás és a sport: szenvedélyesen szeretem mindhárom tevékenységet és olyan szerencsés vagyok, hogy mai napig aktívan űzöm is őket! A sportról a budapesti Atlétikai Világbajnokság kapcsán engedjétek meg, hogy meséljek egy keveset. Gyerekkoromban Gyulán kezdtem komolyabban foglalkozni a futball mellett az atlétikával is, amiben szép eredményeket értem el! Az ügyességi sportszámok: gátfutás, távolugrás, magasugrás a kedvenceim voltak, ezeket az Atlétikai Világbajnokságon is nyomon követem a közvetítéseknek köszönhetően, ma pedig én is kilátogattam a helyszínre, hogy részese legyek ekképpen is ennek a fantasztikus eseménynek! Összefutottam Dr. Baji Balázs világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar gátfutóval is, akinek történetesen a Diadal, csíkosnapernyő című dalom a bevonuló zenéje, nagy megtiszteltés számomra - olvasható a gyulai születési énekes Facebook posztjában.