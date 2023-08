– A sérülés miatt edzőjével, Tóth Sándorral változtattak-e a korábban megbeszélt stratégián? – kérdeztük a verseny másnapján az immáron kétszeres világbajnoki résztvevő Oláh Barbarát.

– Nem beszéltünk meg külön stratégiát. A múlt héten részleges combhajlító szakadást szenvedtem, s emiatt nem tudtuk, hogy mire alapozzunk. Kimaradt is maradt három nap. Fájt is nagyon.

– Volt olyan pillanat, amikor azt gondolta, hogy nem tud elindulni a világbajnokságon?

– Az elmúlt hét elején még én is megkérdőjeleztem, hogy elrajtolhatok-e vasárnap, de a csütörtöki, majd a pénteki átmozgatásnál megnyugodtam. Használt a mágneses kezelés.

– Hogyan értékeli a versenyét?

– Jól gyalogoltam, az 1:35:55-ös idő azt jelenti, hogy nem sokkal maradtam el az idei legjobbamtól (1:31:48 – a szerző), vagyis erre sem lehet különösképpen panaszom. A jó kezdés után féltávnál kezdtem érezni, hogy kimaradt pár edzésnap.

– A korai, negyed nyolcas kezdés ellenére nagyon sokan mentek ki szurkolni a Hősök terére. Milyen pluszt adott a folyamatos biztatás?

– Valóban nagyon sokan voltak kint, s külön öröm, hogy a családom, a barátaim, idősebb és fiatal gyaloglók egyaránt kijöttek. Nem volt a pályának olyan pontja, ahonnan ne jött volna egy-egy biztató szó, ami nagyon sokat segített a holtpontoknál.

– A verseny után azt mondta, hogy nagyon motiváló volt ön számára a másik magyar gyalogló, Madarász Viktória jelenléte.

– Nagyon jó példakép, ő az egyetlen hazai gyalogló, akinek van Európa-bajnoki érme, s ő tartja az országos csúcsokat is. Azon vagyok, hogy ezeket majd megdöntsem, s szeretném, ha egyre többször én érnék be a célba előbb (ez már a világbajnokságon is így volt, hiszen Madarász eggyel mögötte ért be a célba – a szerző). Kicsit már kezdek közelíteni hozzá, látok is esélyt arra, hogy legalább az egyik távon élő rekordját felülmúljam.

– Mit adhat ez a világbajnoki szereplés a jövőre nézve?

– Az elkövetkezendő évben az olimpia mellett Európa-bajnokságot is rendeznek. Annyira megerősödött a mezőny, hogy ez az 1:35-ös eredmény már nem lesz elég. Jó lenne hamarabb elkezdeni a versenyzést, akár már januárban, vagy februárban és alapvetően más, olyan bónuszú versenyekre elmenni, ahol több pontot osztanak. Az olimpiai kijutáshoz erős 1:29:20 a szint, ráadásul harmincöt kilométert nem rendeznek, csak húszat, a létszám pedig csak negyvennyolc fő lesz.

– Hátra még ebben a szezonban sem dőlhet, hiszen több fontos hazai versenyen is indulnia kell.

– A jövő hétvégén a Szuper Liga, majd a csapatbajnokság következik, ahol szeretném jó szerepléssel segíteni a klubomat.