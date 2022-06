Történelmi emlékek

A hírös város főtere a sétálórészekkel, a parkosított sétányokkal és a gyerekek körében népszerű nulla kilométerkővel igazán vonzó. Üldögélhetünk a hűs fák alatt vagy a vendéglátóhelyek teraszain. Míg elfogyasztjuk a frissítő italokat és az ízletes finomságokat, megcsodálhatjuk a történelmi belváros e szeletét.

A főtérről kellemes sétával felfedezhetők a belváros legszebb épületei, így a 20. század elején épült Cifrapalota, az Újkollégium, az 1830-ban megvalósult Ókollégium, illetve az 1970-es években kialakított romkert. A belváros különlegessége, hogy hat vallási felekezet több évszázaddal ezelőtt épült templomai is megtalálhatók ott, egymáshoz közel: a katolikus nagytemplom és a város legrégebbi épülete, a 13. századból származó barátok temploma, valamint a református templom, a görögkeleti templom az ortodox ikonmúzeummal, az evangélikus templom, a zsinagóga és a piarista templom.

Cifrapalota, zöld az ablaka…

A Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota kiállítóhelyén az időszaki tárlatok mellett két állandó kiállítás látható. Az egyik a 19–20. század remekeiből összeválogatott képzőművészeti anyagot mutatja be, a másik a Nagyurak és vezérek – Híres avar leletek a Kiskunságból. A kiállítások mellett maga a szecessziós stílusú épület, a Cifrapalota is figyelemre méltó, még az ismert gyermekdal is megörökítette.

Játékok a múltból

A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely őrzi a játékkultúra tárgyi és szellemi értékeit. A több ezer muzeális értékű darab között az ősi eredetű csigacsont játékok, az egyszerű népi játékok együttesei mellett a polgári világ míves kivitelű gyári játékai, a hazai iparművészet egyedi alkotásai, valamint a gyermekirodalom egyes darabjai, különböző játékgyűjtemények és Rodolfo bűvész hagyatéka is megtalálható.

Kincsek a népi életből

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény átfogó képet ad a magyar népi iparművészetről, amely ma is élő művészeti ág. Az állandó kiállításon a régi, idős mesterek munkái mellett a kortárs, fiatal alkotók is bemutatkoznak. A tárlat méltó módon vonultatja fel a népi iparművészet mind az öt fő szakágát. Az állandó kiállítást egész évben különböző időszaki kiállítások teszik teljessé.

Tisztelgés Katona József előtt

Kecskemét híres szülötte, Katona József (1791–1830), a Bánk bán című nemzeti dráma szerzője. Szülőházában alakították ki azt az emlékházat, ahol a látogatók az állandó kiállítás keretében ismerhetik meg életét és munkásságát. Emellett minden évben történelmi, irodalmi és kulturális témakörökben megrendezett időszaki kiállítások színesítik a repertoárt. Most Petőfi Sándor relikviái láthatók ott a Petőfi-emlékévre tekintettel.

Öt kontinens hangszerei

A Leskowsky Hangszergyűjtemény az országban az egyetlen ilyen jellegű kollekció, amely látogatható. A több mint kétezer darabot számláló összeállítás klasszikus, népi és kísérleti hangszereket mutat be, a középkortól napjainkig. A tárlatvezetés során öt kontinens húros, fúvós és ütőhangszerei szólalhatnak meg a vendégek kezében, akik mindenféle zenei előképzettség nélkül átélhetik a hangok születésének csodáját.

A természet ölelésében

A város északnyugati részén található a KEFAG Zrt. által fenntartott Kecskeméti Arborétum, amely szinte egész évben látogatható, mégpedig ingyenesen. A nyolcvanas évek második felében létrehozott, a mai napig formálódó arborétum három fő része a véderdősáv, a tölgygyűjtemény és a gyűjteményes rész. Az utóbbi a legnépszerűbb a látogatók körében, 14 ösvényén végigsétálva ugyanis több mint 800-féle fás szárú növényt fedezhetünk fel az ismertetőtáblák segítségével.

Vadaskert látványetetésekkel

Az állatbarátok számára kiváló úti cél a Kecskeméti Vadaskert, ahol testközelből láthatók az állatok. A látogatók háromhektáros területen kalandozhatnak és ismerkedhetnek meg a gazdag állatállománnyal. A 120 faj 500 egyede a Föld öt kontinensét képviseli. A különlegességek közé tartozik, hogy az országban egyedül itt látható mandrillmajom és petymeg, és kivételesen szép a nagymacskagyűjteményük is.

Gyógyvíz

A Kecskeméti Fürdő ötcsillagos minősítésű, 2900 négyzetméteres vízfelülettel és 17 medencével csalogatja a csobbanni vágyókat. A komplexumban versenyuszoda, élményfürdő, szaunavilág, gyógymedencék, továbbá wellness- és gyógyászati központ várja a vendégeket. A gyógymedencék „hírös” gyógyvize alkalmas a kopásos jellegű ízületi és gerincbetegségek kezelésére, az izomfájdalmak és az idült ideggyulladások enyhítésére, a balesetek, a sérülések, az ortopédiai műtétek utókezelésére. A fürdő szomszédságában található a Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark.