Ma ünnepeljük a magyar feltalálók napját; a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert 1941-ben ezen a napon jelentette be találmányát, a jól eltartható, magas C-vitamin tartalmú készítmények előállításának eljárását. Ahogy Szent-Györgyiről a C-vitamin, Rubik Ernőről azonnal beugrik a valaha volt legkelendőbb játék, a bűvös kocka, amivel mindannyian "kirakóztunk", (vagy kínlódtunk). Remélhetőleg kevesebb gyerek játszott Irinyi János gyufájával. Ma már főleg a klaviatúrán ütjük a betűket, de hála Istennek nem merült feledésbe a kézírás, s Bíró László golyóstolla sem, akinek közvetve a golyósdezodort is köszönhetjük. Goldmark Péter Károly nevét áldhatjuk a színes televízióért, Jedlik Ányosét a villanymotorért és a hűsítő szódavízért.

Sose legyen szükségünk Petz Aladár varróműszerére, de tény, hogy a győri oktatókórház névadója olyan találmánnyal gazdagította az orvostudományt, amely aztán az egész világon elterjedt. Bánki Donát, Kandó Kálmán, Neumann János, Simonyi Károly magyar feltalálók nevét még meg sem említettem, de most egy nőt szeretnék a mondandóm végére illeszteni. Telkes Mária ötlete nyomán épült meg az első napenergiával fűtött ház, a passzívházakat "Telkes-házként" is emlegetik azóta. A hölgy új fejezetet nyitott a klimatizálásban is. A sort még hosszan lehetne folytatni, s joggal bízhatunk abban, hogy számos magyarból lesz még halhatatlan újító. Szellemi erőforrás mindig volt, a fejlődés nem áll meg, kihívás is akad bőven.