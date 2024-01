Ezrével érkeztek a szavazatok Az év jegyespárja versenyre a Csaba Center múlt hétvégi esküvőkiállításának keretében. Ami nekem a legtöbbet jelentette, hajlanak a házasságra a jó népek Békésben, legyen ez mindig is így. Az első öt között csabai, orosházi és sarkadi párokat találtam, miként az első pár száz internetes lájkoló között leginkább szülőket, hozzátartozókat, barátokat.

Szép dolog, hogy egy fiú és egy lány úgy dönt, hogy összeköti egymással az életét, a boldogságuk mindennél többet ér, de a násznép is elgondolkodik, mennyi most az annyi. Számolgathatunk főre vetítve a lakodalmas helyszíneken, mennyire jön ki egy-egy vendég fogadása, de a húszezrest felejthetjük, ha csak nincsenek szépen sorban. Ugyanakkor nem az ajándékon, hanem az ifjú páron van a hangsúly. A centeri eseményen kiderült, mi, férfiemberek képesek vagyunk órákon át nézni a LED-es kivetítőt, ahol csoda szép menyasszonyok mondtak igent, csak nem nekünk. Újságíróként kíváncsi voltam arra, melyik területen éledezik először a civil szféra 2024-ben. Hármat találtam.

A csabai piacot, az esküvőkiállítást és egy csabai disznótort. Bizonyára máshol is egyszerre kedvelik és unják a januárt. Ahogy az iskolában tanultuk: január, február, itt a nyár. A hőmérsékletet nézve ez a mostani időjárás köszönőviszonyban nincs a disznótorral. A 17, 18 fok elmegy, de nem pluszban. Ha valami, akkor ez a jegyespárokat nem érinti, nem is érdekli. Ők inkább egymással foglalkoznak. Maradjon így jó sokáig! Télen is, nyáron is, éjjel is, nappal is. Akkor az eredmény csak plusz lehet.