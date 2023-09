Mosolygok, ahogy közeleg az allergia főszezonja, mert amint a rádió ezt bemondja, én rátüsszentek. Így volt ez az idén is. Mert valóban bemondták: tetőzik az allergiaszezon. Aki érintett, reggel szellőztessen, meg mosson hajat, meg, meg, meg. És a hír hallatán nyolc hapciig meg se álltam. A mosolyom már nem őszinte. Én már totál benne vagyok. Ráadásul ilyenkor van, ami keresztallergiát is kivált nálam. Mindenem érzékeny, viszket, éget, kapar az orr, a szem, a szájpadlás, a torok.

Állítják: az allergiát ma már civilizációs betegségnek tekintik, a magyar lakosság közel harminc százalékát érinti. Ettől nem lettem jobban. Viszont civilizációs közegemben valahogy túl kell élnem ezeket a hónapokat.

Mondják, a hétköznapi praktikáinkat csináljuk máshogy, mint általában. Nem bánom. De mire gondolnak? Én már annyi pirulát, meg jó tanácsot kipróbáltam, de nem jártam sikerrel. Leegyszerűsítettem a dolgot: maszkolok. Igen, otthonomban például takarításkor ez bevált. Porszívózás, ablakpucolás, vagy sepregetés, portörlés idejére felteszek egy orvosi maszkot és lássanak csodát, megelőzöm az orrfolyást, a tüsszögést is.

Mostanában a legnagyobb ellenségemnek a szelet érzem (és pechemre, állandóan fúj), por és pollen csap arcul az utcán, bármerre is járok. Egyre több járókelőn látok maszkot. Lehet, ők is ezt az egyszerű praktikát vetik be az allergiaszezon idején. De azt is hallani, gyarapodik az újabb covidos megbetegedők száma (ezt is bemondta a rádió). Még jó, hogy a maszk mindentől is képes megvédeni.