Az őszi szünet végén, 2023. november 5-én 74 településről érkezett vissza Mezőhegyesre az a 147 tanuló, aki beköltözhetett a kollégium új, korunk igényeinek megfelelő épületébe. Bár az időjárás szomorú, a beköltözés örömteli volt. A legtávolabbról Erdélyből, Székelyudvarhelyről és Fenyédről érkeztek. A gyerekek nagy izgalommal, várakozással és büszkeséggel vették birtokba a szállodák kényelmét idéző kollégiumot. A hűthető-fűthető, egytől négyágyas férőhellyel kialakított ötven szoba mindegyikéhez tartozik fürdőszoba.

A bútorzat és a berendezés, a szaniterek, a Ménesbirtok logójával hímzett damaszt ágyneműhuzat, a kaspók és élő növények mind-mind magas színvonalat képviselnek. A gyermekétkeztetést helyben, a kollégiumban működő befejező konyha biztosítja – olyan főzőkonyha, amely az alapanyagok tárolásához és előkészítéséhez csak korlátozottan rendelkezik feltételekkel, azokat számára más létesítmény biztosítja. Nagyon szeretik a gyerekek az új kollégiumot, hiszen vannak benne világos

közösségi terek, nyitott erkélyek, lift, tetőterasz, és az ebédlő mellett kialakítottunk egy olyan tanulószobát, ahol televízió is van. A kikapcsolódást emellett minden szinten teakonyha segíti. A kollégiumi elhelyezést térítésmentesen biztosítjuk, hétvégéken is, havonta egy kötelező hazautazással; kollégista tanulóinknak csupán az étkezés költségeit kell megtéríteniük. Alább egy szülő és egy tanuló véleményét idézzük az új kollégiumról:

„Mind a külső, mind a belső kialakítás hűen tükrözi azt a szilárd elképzelésüket, hogy a jövőt, a jövő iskoláját akarják kialakítani a hagyomány teljes körű tisztelete mellett. Örömmel tölt el, hogy a fiam egy olyan intézményben tanulhat, amely jól láthatóan mindent megtesz a minél magasabb színvonalú oktatás érdekében. Bízom benne, hogy a fiam is büszkén fogja emlegetni néhány évtized távlatában, hogy Ő azokban az években tanulhatott itt, amikor nap mint nap láthatta ezt az átalakulást! Az irány egyértelmű, ahogyan a célok és az oda vezető út állomásai is.” (Faragó Lajos Tamás szülő)

„Minden kollégista kapott egy névre szóló kártyát, amellyel a szobájába tud bejutni, az épület elhagyásakor és a visszaérkezéskor is le kell csipogtatni, hogy a nevelők nyomon tudják követni a hollétünket. Az épülettel együtt az étkezési lehetőség is megújult, most már a kollégiumban kialakított ebédlőben ehetünk és több menüből választhatunk. Eddigi tapasztalataink alapján sokkal ízletesebb ételeket fogyaszthatunk és az online fizetési lehetőség is egyszerűbb számunkra. Nagyon hálásak vagyunk ezért az új és modern kollégiumért, megbecsüljük és vigyázni fogunk rá!” (Bokor Etelka Katalin 11. A osztályos tanuló)

Mindannyiunk nevében köszönöm, hogy ez a korszerű, csodálatos épület elkészült!