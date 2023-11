Kincses Lászlótól, a Metaker-Plus Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, a céget két éve vették át, azóta folyamatosan igyekeznek bővíteni. Ez utóbbiaknak köszönhetően a "szőnyeges cég" profiljába immár a lakástextil, így például az ágynemű és a bőséges függönyválaszték is beletartozik. Az értékesítésen túl pedig vállalják a kisebb-nagyobb szőnyegek varrását, körbe szegését, és ráadásként egyedi mintákat és feliratokat is kérhetnek a vásárlók a termékekre, megegyezés szerint.

Jó tudni, hogy a Metaker-Plus Kft. immár egy bárki számára elérhető szőnyegboltot is nyitott Békésen, az Ady Endre utca 2. szám alatt, egy felújított épületben, ahol bárki megtalálja az otthonába illő, vagy épp a kedvére való padló- vagy középszőnyeget, ágyneműhuzatot, illetve függönyt, amely utóbbit szintén méretre szabva, felakasztásra készen vihetnek haza a vásárlók.

Kincses László a varrásra és körbe szegésre visszatérve kiemelte, cégük különlegessége, hogy náluk valóban csak a hazavitt mennyiséget kell kifizetni, a levágott kisebb darabokat nem számítják fel a vevőnek, hiszen azokból újabb termékeket készítenek. A hatékonyságuk tehát közel 100 százalékos, egyben pénztárca és környezet kímélő is, hiszen minimálisra csökkentették a hulladékmennyiséget.

A Metaker-Plus Kft. termékkategóriáiról megtudtuk, azokon belül igen nagy kereslet mutatkozik a gyermekszőnyegekre, amikből be is mutattak egy különleges, szivacsos érzetű mosható, és csúszásgátlóval ellátott darabot, amit különböző mintákkal árusítanak. De keresik üzletükben az ágyneműhuzatokat, a kis- és nagypárnákat, és a méretre vágható szőnyegeket is. Továbbá újdonság, és szintén nagy kedvenc a nyomott mintás, a mozaikos, illetve 3D-s szőnyegkínálatuk, amikből nem győzik az utánpótlást.

A cégről Kincses László elárulta, ugyan 2023 nem a növekedés éve volt általánosságban, nekik mégis sikerült havi 10-12 százalék pluszt teljesíteni, és a stabil növekedésnek köszönhetően bártan tervezik újabb üzletek nyitását, valamint a külföld felé való terjedést is. Komolyabban megcélozzák többek között a romániai piacot, de jelen vannak már Szlovákiában is. A céljuk viszont mindenhol ugyanaz, a fogyasztók igényeit a lehető legszélesebb körben kielégíteni. Ilyen például szőnyegek terén az egyedi méretek kiszabása és körbe szegése, valamint a házhozszállítás is.

A november 20-án startoló karácsonyi vásár a Metaker-Plus Kft.-nél már több évtizedes hagyomány, és az előző szervezések tapasztalatai alapján komoly sikernek örvend. Ezúttal viszont nem kipakolással oldják meg, hanem a fent említett békési üzletükben várják a vásárlókat termékek és akciók zömével.

Hozzátette, 2 raktárhelyiségük van ami Füzesgyarmaton és Békésen található, ahol közel 30 ezer négyzetméternyi szőnyeg várja a vásárlókat, amiből mindenki megtalálja a kedvére valót. Van közöttük rövid és hosszabb szűrű, Shaggy, velúr, és számos különböző fajta, melyek mindegyikéből található minta az üzletben, a raktáraikban pedig bőséges mennyiség.

A karácsonyi akció pedig egészen december 22-ig tart, így több mint egy hónapon át részesülhetnek a vásárlók a 20-30-40 százalékos akcióban, ami a végösszeghez igazodik és kuponok formájában a boltban levásárolható. Tehát minél többet vesz valaki, annál több kedvezményben részesül. Utóbbi ráadásul érvényes a körbe szegésre és a házhozszállításra is, 30-40 kilométeres körzetben. A százalékos akciókon túl pedig különböző ajándékokkal és meglepetésekkel is készülnek azért, hogy mindenki elégedetten távozzon.