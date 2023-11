Gyakran elérhető raktáros munkakörök Zalaegerszegen

A raktáros állások visszatérő szereplői az olyan állásportálok kínálatának, mint például a ZalaegerszegAllas.hu. Ezen belül is különösen gyakran lehet találkozni az áruátvevő raktáros állással, amelynek megjelenésére a ZalaegerszegAllas.hu lapon is volt példa. Egy áruátvevő raktáros alapvető feladata a beérkező áruk átvétele és ellenőrzése, az átvételi dokumentumok kezelése, továbbá az áruk raktári elhelyezése. Olykor pedig a beérkezéseket követően a raktári rendszer frissítése is a felelősségi körébe tartozhat.

Raktári környezetben ezenkívül kisegítő jellegű állások, például raktári segédmunkás munkaörök is elő szoktak fordulni. A raktári segédmunkások általában egyszerűbb feladatokért felelnek, beleértve többek között az anyagmozgatást, a takarítást, illetve a raktári eszközök karbantartását. Előnye a pozíciónak, hogy szinte bárki számára elérhető lehet, aki megfelelő fizikummal és hozzáállással rendelkezik.

Persze a nagyobb raktárakban nem csak fizikai munkásokra van szükség, hanem például raktári adminisztrátorokra is, akik a készletkezelésért felelnek. Munkájuk során az áruk beérkezését és kimenetét is nyomon követik, illetve rögzítik a raktári adatbázisban. Ezenkívül dokumentumokat, például szállítóleveleket, számlákat és egyéb raktárhoz kapcsolódó papírokat kezelnek, archiválnak. Olykor pedig a vezetők riportokat és beszámolókat is kérnek tőlük a készletekről, illetve az árumozgásokról.

Ha pedig már szóba kerültek a vezetők, akkor a raktárvezetői pozícióról sem feledkezhetünk meg, amely munkakör szintén előfordulhat a ZalaegerszegAllas.hu kínálatában. Egy raktárvezető a raktár teljes körű irányításáért és menedzseléséért felelős, ami megannyi tevékenységet magában foglal. Ide értendő egyebek mellett a raktári személyzet koordinálása, az áruk mozgásának és szállításának irányítása, továbbá a raktári szabályok betartatása is. Egyúttal megkerülhetetlen feladata a váratlan problémák kezelése is, hisz egy felmerülő kihívás esetén a dolgozók a raktárvezető utasításait követve keresnek megoldást.

Raktáros pozíciók elvárásai

A raktáros pozíciók egy része, például a korábban említett raktári segédmunkás vagy áruátvevő raktáros munkakörök jellemzően semmilyen speciális iskolai végzettséget vagy tapasztalatot nem követelnek meg. A targoncavezetői jogosítvány megléte ugyanakkor kétségkívül előnyt jelent, sőt, akár alapvető feltétele is lehet az ilyesfajta állások betöltésének. Emellett a már említett jó fizikum, terhelhetőség, illetve a szabálykövető magatartás szintén részét képezheti az elvárásoknak.

A raktári adminisztrátor, illetve a raktárvezetői pozíciók kapcsán már némiképp más a helyzet. Ezen munkakörök esetében ugyanis valamennyi esetben legalább középfokú végzettséget várnak el a munkáltatók. Feltétel lehet továbbá a releváns tapasztalat is, különösen a raktárvezetői munkáknál. Az adminisztratív és dokumentációs feladatokból kifolyólag pedig bizonyos szoftverismeretek is elengedhetetlenek (pl. MS Office, SAP stb.). Mindemellett az eredményes helytálláshoz az olyan személyes tulajdonságok sem ártanak, mint például a jó szervezőképesség, a logikus gondolkodásmód, valamint a kiemelkedő problémamegoldó készség.