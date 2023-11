A beszerzői feladatkör

A beszerzők kiemelten fontos szerepet játszanak a cégeknél az ellátási láncok hatékony működtetésében, a minőségi anyagok és szolgálatások biztosításában. A beszerzők a logisztikai csapat részeként tevékeny részt vállalnak a beszerzési stratégia kidolgozásában. Ez többek között magában foglalja az alapanyagok, a termékek vagy szolgálatások kiválasztását, a beszállítók azonosítását, illetve a beszerzési folyamat megtervezését is.

Feladatuk továbbá, hogy a potenciális beszállítókat fel is keressék árajánlatkérés céljából. A beérkező ajánlatok kiértékelése és összehasonlítása szintén a munkakör része, ahogy a tárgyalások lebonyolítása is a kedvező ajánlatot kínáló beszállítókkal. Mindezt sikeres megállapodás esetén a szerződéskötés követi, amelynek kidolgozásában is kulcsszerepet játszanak a beszerzők. Ezen szerződések egyébként többek között olyan elemeket tartalmaznak, mint például az árak és fizetési feltételek, a szállítás módja és célhelyszíne, a minőség- és teljesítési garancia, továbbá a lemondási-, felmondási-, felelősségi- és kártérítési feltételek.

A szerződések megkötése után idővel lehívásra kerülnek a megállapodás részét képező szállítások. A megfelelő időzítés érdekében a beszerzők folyamatosan monitorozzák az áru- és alapanyagkészletet, és ügyelnek arra, hogy nehogy hiány vagy túlkészlet keletkezzen. Munkájukról továbbá rendszeres riportokat és elemzéseket készítenek, ezzel is támogatva a vezetői döntéshozatali folyamatokat, illetve az üzleti stratégia kialakítását.

Kiből válhat beszerző?

A beszerzői pozíciók betöltéséhez általában legalább középfokú, de inkább felsőfokú releváns iskolai végzettségre van szükség. Releváns végzettségnek számíthat többek között a logisztikai, üzleti adminisztráció, kereskedelem, esetleg pénzügy területén szerzett képesítés. Fontos továbbá a szakmai tapasztalat is, bár gyakran lehet találkozni junioroknak vagy gyakornokoknak szóló lehetőségekkel, akár Egerben is.

Nagy jelentőséggel bír az elsajátított készségek kapcsán a magabiztos MS Office ismeret, valamint a tárgyalóképes idegennyelv-tudás is. Mindemellett a személyes tulajdonságok esetében az analitikus gondolkodásmód a proaktív hozzáállás, illetve jó kommunikációs-, stressztűrő-, problémamegoldó- és szervezőképesség számít igazán fontos kvalitásnak.

Beszerzői álláslehetőségek Egerben

A beszerző állások gyakori szereplői Eger álláskínálatának. Így van ez a város kedvelt állásportálja, az EgerAllas.hu esetében is, ahol mostanában több ilyen jellegű hirdetés is megjelent. A napokban például egy stratégiai beszerzői (strategic buyer) munkalehetőséggel bővült a kínálat, méghozzá egy nemzetközi elektronikai gyártó cég révén. Fontos tudnivaló, hogy a stratégiai beszerzők nemcsak az alapanyagok vagy a termékek beszerzését végzik, hanem felelősségük az is, hogy hosszútávú beszerzési stratégiákat alakítsanak és valósítsanak meg, figyelembe véve a vállalat üzleti igényeit és céljait.

Ezenkívül a portál felületén a közelmúltban egy alapanyag-beszerző gyakornok pozíció is elérhetővé vált, ami a pályakezdők számára lehet ideális választás. A munkakör betöltőjére gyakorlatilag teljesértékű beszerzői feladatok várnak, beleértve a beszállítókkal való kapcsolattartást, a rendelések kezelését, a riportok frissítését, illetve a társosztályokkal történő együttműködést. Összességében tehát legyen szó tapasztalt vagy pályakezdő munkavállalóról, az EgerAllas.hu kínálatán keresztül bárki megtalálhatja a számításait, aki érdeklődik a beszerzői terület iránt.