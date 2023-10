Mint az ünnepélyes projektzáró rendezvényen elhangzott, a mezőberényi szennyvíztisztító telep fejlesztése a helyi önkormányzat, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium konzorciumával valósult meg.

Siklósi István, Mezőberény polgármestere köszöntőjében elmondta, 2014-től mintegy 6 milliárd forintos fejlesztési forrást nyert el a helyi önkormányzat, és emellett a vállalkozásokhoz is jelentős támogatások érkeztek. Az összeg nagyságrendjének érzékeltetésére kiemelte, a szennyvíztisztító telep felújításának költségei nélkül ekkora összeg, mintegy 6,5 milliárd lenne a város idei költségvetése.

A fejlesztés környezetvédelmi jelentőségéről elmondta, a szennyvíztisztító telep a beruházásnak köszönhetően olyan minőségű vizet bocsát ki, amely akár azonnali öntözésre is használható. Emellett, különösen a város alacsonyabban fekvő részei szempontjából, az üzembiztonságot is erősíti a rekonstrukció, a szennyvíz leeresztésével már ott sem lesznek problémák. Ezt a biztonságot a 12,5 ezer lakos-egyenértékű telep biztosítja. A fejlesztés célja egy korszerű, a legmodernebb technológiával ellátott szennyvíztisztító telep kiépítése volt, a meglévő csatornahálózat legelavultabb részeinek felújításával. A városban 20 évvel ezelőtt valósult meg a szennyvíztisztító telep fejlesztése. Az elmúlt két évtizedben ugyanakkor megnőtt a létesítmény terhelése, miközben az összegyűjtött és a tisztítótelepre továbbított szennyvíz szennyezőanyag-tartalma már meghaladta a telep biológiai tisztítókapacitását.

Dankó Béla országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy a kisebb településeken, kisebb városokban, vidéken is hasonló, vagy ugyanolyan szolgáltatási színvonal legyen elérhető, mint a nagyvárosokban élők számára. A térség települései, településvezetői, önkormányzatai jól gondolkodva, sok olyan fejlesztést hajtanak végre, ami ezt a célt szolgálja – tette hozzá. – Ebbe a körbe beletartozik a megfelelő környezet biztosítása vállalkozások számára, akár ipari területek kialakításával, akár infrastrukturális fejlesztésekkel. Az oktatás, az egészségügy, illetve az ivóvízzel kapcsolatos szolgáltatások, a korszerű szennyvízelvezetés is ebbe a sorba tartozik. Dankó Béla kitért arra, hogy több, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos beruházás is érinti a térséget.

Dr. Lázár János elmondta, a térségben Dévaványán, Békésszentandráson és Mezőberényben zártak le szennyvízelvezetéssel kapcsolatos beruházásokat.

– Magyarország fontos célkitűzése, hogy az életminőség alapvető feltételeit garantálja. Így minden háztartásba jusson el az egészséges, vezetékes, jó minőségű ivóvíz, és valósuljon meg az elhasznált víz kulturált felhasználása – fogalmazott. A szaktárca vezetője kiemelte, hazánk a rendszerváltás után most jutott el odáig, hogy a 2000 főnél nagyobb településeken elérhető a zárt ivóvízhálózat és a zárt szennyvízhálózat, valamint a szennyvíz 21. századi kezelése. Kiemelte, Békés a vizek vármegyéje, és a tisztított berényi szennyvíz is a közeli Körösbe kerül majd. Nagyon fontosnak nevezte, hogy a biológiailag tisztított szennyvíz öntözésre is használható.